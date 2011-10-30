انتخابات قرقیزستان به دور دوم کشیده می شود/نامزد طرفدار روسها پیش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان امروز یکشنبه با رقابت سه نامزد در سراسر این کشور برگزار شد.

این در حالی است که "رزا اوتانبایف" از شرکت در این انتخابات منع شده است. وی پس از به عهده گیری ریاست دولت موقت قرقیزستان در پی ناآرامی های سال گذشته، تا پایان سال جاری میلادی به عنوان رئیس جمهوری این کشور انتخاب شده است.



طبق نظرسنجی ها هیچ یک از این سه نفر توان کسب اکثریت بیش از 50 درصدی آرا را نداشته و از همین رو انتخابات مذکور به دور دوم کشیده خواهد شد. بر این اساس "الماس بیک آتامبایف" 55 ساله نامزد نزدیک به مواضع روسیه بخت اصلی پیروزی در این انتخابات به شمار می رود.

گفتنی است کشور پنج میلیون نفری قزاقستان واقع در آسیای مرکزی میزبان یکی از مهمترین پایگاههای نظامی آمریکا است که آتامبایف قول تعطیلی آن را تا سال 2014 داده است.