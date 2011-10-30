آیین تشریفات آبروی یک کشور است/ تشریفات تجملات نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد بیدار مغز در دومین سمینار مدیریت تشریفات کاربردی، برقراری ارتباطات دوستانه، صمیمانه، ظریف و قاطع را لازمه داشتن یک تشریفات حساب شده و درست ذکر کرد و گفت: مدیران روابط عمومی و حراست و تشریفات بدانند که هر برنامه ای در سطح شهری، ملی و بین اللملی نیاز به اجرای برنامه های تشریفاتی دارد.

کارشناس ارشد علوم سیاسی تصریح کرد: اگر هدف ما اثرگذاری و خدمت سازنده است پس تشریفات در همه مراحل برنامه های هدفمند ضروری است.

وی تصریح کرد: از اجرای برنامه های دقیقه 90 پرهیز کنید و مسئولیت برنامه های باری به هر جهت را نپذیرید.

بیدارمغز عنوان کرد: آداب تشریفات از آراستگی ظاهر تا رعایت کلام مودبانه را در برمی گیرد به همین سبب هر فردی برای هر برنامه به کار گرفته می شود نیاز به آموزش در امر تشریفات دارد.

سخنران و مدرس تشریفات کاربردی بین اللمل و فن بیان اظهار داشت: برای آنکه کارمان کمتر دچار ایراد شود آموزش را سرلوحه همه برنامه ها قرار دهیم.

وی گفت: هر برنامه ای نیاز به داشتن تشریفات است زیرا توجه به تشریفات اهمیت دادن به شان و اعتبار خود و محل خدمت را نشان می دهد.

بیدار مغز افزود: همکاران عزیز فراموش نکنید که با سلطه بر تشریفات جایگاه استوار خود و سازمان محل فعالیت را حفظ و استوار می سازید و به یاد داشته باشید که تشریفات اول، میانه و آخر همه کارها است.



بیدار مغز در این سمینار آموزشی، در باره نقش تعیین کننده و اثر گذار ارتباطات غیر کلامی، آداب تشریفات برگزاری کنفرانس های خبری داخلی و بین اللملی، پذیرایی ها و نحوه ه برپایی سمینارها و استقبال از مدعوین را نیز برای شرکت کنندگان تشریح کرد.