استقلال تیم ملی ایران است!/ قهرمانی برای اخراج بازیکن مس عجله کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر شرفی پس از شکست یک بر صفر تیمش مقابل استقلال تهران با بیان این مطلب افزود: به اعتقاد من بازیکنانم آنچه را که در توان داشتند به اجرا گذاشته و بازی خوبی از خود ارائه کردند. اکثر بازیکنان مس تا به حال ورزشگاه آزادی را ندیده بودند و با روشن شدن چراغ‌های ورزشگاه به شدت ناراحت بودند!

وی ادامه داد: بازیکنان ما استرس زیادی داشتند اما رفته رفته هر چند از زمان بازی گذشت این استرس از آنها دور شد و توانستند بازی قابل قبولی از خود ارائه دهند.

شرفی خاطرنشان کرد: از زمانی که 10 نفره شدیم زورمان به مراتب بیشتر از قبل شد و این نشان داد که بازیکنان ما حرفه‌ای فکر می کنند، هیچ اختلافی درون زمین با یکدیگر ندارند و تا پای جان برای تیم خود تلاش می کنند.

سرمربی تیم مس سرچشمه استقلال را تیم ملی ایران خواند و ادامه داد: این تیم نزدیک به 10 بازیکن ملی پوش دارد. شما دیدید که تیم ملی بحرین وقتی که یکی از بازیکنانش مقابل تیم ملی ایران اخراج شد شش گل دریافت کرد اما ما فقط یک گل دریافت کردیم و این نشان داد که همدلی و اتحاد در نزد بازیکنان ما بسیار زیاد است.

شرفی در خصوص داوری این دیدار نیز افزود: فکر می کنم آقای قهرمانی برای اخراج بازیکن ما قدری عجله کرد و حرکتی که فتح الهی انجام داد، کارت قرمز نداشت.

وی در خصوص دیر آمدن علی سامره به زمین نیز گفت: این اعتقاد من بود که سامره در آن زمان به میدان بیاید و شما خبرنگاران معتقد هستید که سامره باید زودتر در زمین حضور پیدا می کرد. من به نظر شما احترام می گذارم اما شما از بالا به قضیه نگاه می کردید و من از کنار زمین.

وی افزود: ما باید 10 دقیقه زودتر سامره را وارد زمین می کردیم اما یک مقدار تعویض لباس او و همچنین قطع نشدن بازی باعث شد تا سامره دیرتر به زمین بیاید.

شرفی در پایان از حضور چند بازیکن جدید در تیم مس سرچشمه در تعطیلات نیم فصل خبر داد و گفت: ما باید 6 بازیکن را برای نیم فصل به خدمت بگیریم تا بتوانیم از تعطیلات به بهترین نحو استفاده کرده و تمرینات منظمی را انجام دهیم. با این شرایط می توانیم امیدوار باشیم در دور برگشت ناکامی نیم فصل اول را جبران کنیم.