اظهارات تکان دهنده زنان بحرینی / در شکنجه گاه های آل خلیفه چه می گذرد

به گزارش خبرگزاری مهر، انقلابیون بحرینی در حالی تحرکات خود را ضد رژیم آل خلیفه تشدید کرده اند که این رژیم با همراهی آل سعود و همپیمانان غربی شان هر روز به جنایات خود علیه مردم بحرین ادامه می دهند و هر روز ابعاد جدیدی از این جنایات فاش می شود.

جهان غرب که خود را مدعی دموکراسی می داند در برابر جنایات همپیمان خود سکوت اختیار کرده است. شبکه های تلویزیونی طرفدار رژیمهای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس کمتر خبری درباره جنایات آل خلیفه پخش می کنند .

رژیم آل خلیفه هم که خود را آسوده از هر پیگرد منطقه ای و جهانی می داند به بازداشت، شکنجه و اقدامات سرکوبگرانه خود علیه مردم افزوده است، اما شبکه المنار اخیرا فیلم ویدئویی از زنان رنج کشیده به تصویر درآورده است.

از سوی دیگر ضرب و شتم، تهدید به قتل و تجاوز علیه زنان بحرینی ادامه دارد و برخی از کسانی که طعم تلخ شکنجه و زندان آل خلیفه را چشیده اند از پایبند نبودن رژیم بحرین به اصول اولیه حقوق بشر و آزادی بیان پرده برداشتند.

"زهرا" دانش آموز چهارده ساله بحرینی گفت : مرا به همراه شصت نفر دیگر که سنشان یازده تا چهارده سال بود بازداشت کردند و به مرکز پلیس بردند و ما را مجبور به بیان عباراتی در حمایت از رژیم کردند.

وی افزود: در مرکز پلیس در حالی که دستانم را از بالا بسته بودند مرا به مدت هشت ساعت سرپا نگه داشتند و گهگاهی مرا مورد ضرب و شتم قرار می دادند به من ناسزا می گفتند و مرا تهدید به تبعید به خارج بحرین می کردند.

"زینب" از کارمندان زن هم بیان کرد: در 18 آوریل هنگامی که سرکار بودیم نیروهای امنیتی محل کار را به محاصره درآوردند و ساختمان را تقریبا خالی و همه ما را در مکانی جمع کردند و فهرستی در اختیار داشتند که اسامی را صدا می زدند.

هر لحظه صدای ضرب و شتم و فریاد به گوش می رسید، مرا صدا کردند و بدون دلیل کتک زدند.هیچ اتهامی علیه ما مطرح نشد و ضرب و شتم به صورت بی مورد و شدید بود.پس از گذشت هفته ها هنوز توهین ها و دشنامها و حرفهای طایفه ای در جلوی چشمانمان است.

"بتول" معلم مدرسه ای در بحرین هم گفت : یکی از افسران مرد به همراه چند پلیس زن مرا به دیوار چسباندند و با باتوم شروع به ضرب و شتم من کردند آنها از افسران مافوق خود دستور می گرفتند.

وی افزود: مرا از ناحیه دست مورد شوک الکتریکی قرار دادند و تهدید به تجاوز به دخترم کردند همسرم را احضار و در برابر او مرا شکنجه کردند.آنها مرا مجبور کردند که سرم را به مدت سه ساعت در حالتی قرار دهم که گردنم درد بگیرد و این گردن درد تاکنون رهایم نکرده است.

به گزارش مهر، مادر "نور الغسره" هم گفت: دختر دانشجویم بارها مورد شکنجه شدید و هتک حرمت قرار گرفت.وی را وادار می کردند که کلمات زشت بر زبان بیاورد که نمی توانم آنها را بر زبان بیاورم.

وی افزود: دخترم را به قتل تهدید کردند و به او گفتند ما تو را می کشیم و می گوییم که خودکشی کرده است.هر بار که پس از شکنجه دخترم را ملاقات می کردم به شدت در آغوش من می لرزید و وضع روانی بسیار بدی داشت.

"اشواق محمد العقابی" دانش آموز 17 ساله بحرینی به اتهام شرکت در تظاهرات شش روز بازداشت بوده است و به شش ماه زندان محکوم شده است این در حالی است که وی از کم خونی رنج می برد و نیازمند درمان و مراقبت روزانه است.