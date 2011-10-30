به گزارش خبرگزاری مهر میرتاج الدینی در حاشیه جلسه هیات دولت افزود:مراحل مقدماتی تهیه لایحه بودجه در شرف انجام است وهم اکنون دستگاهها پیشنهادات خود را به معاونت نظارت راهبردی می دهند .

وی اضافه کرد:پس از بررسی و کار کارشناسی نهایی در معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور برای تصویب به هیات دولت خواهد آمد .

میرتاج الدینی در پاسخ به سوالی درباره موضع دولت در خصوص استیضاح وزیر اقتصاد نیز گفت:رئیس جمهور و وزیر اقتصاد با استدلالهای روشن، منطقی و مستدل در روز استیضاح از عملکرد این وزارتخانه دفاع خواهند کرد.

میرتاج الدینی ابراز امیدواری کرد: پاسخ های احمدی نژاد و حسینی بتواند ابهامات اکثریت نمایندگان رابرطرف وآنهارا قانع کند.

به گزارش خبرنگار مهر در پی اختلاس 3000 میلیاردی شبکه بانکی کشور استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس کلید خورد.قرائت گزارش کمیسیون اصل نود از پرونده اختلاس و تاکید این گزارش بر قصور وزیر اقتصاد در پرونده اختلاس اراده نمایندگان را برای این استیضاح قوی تر کرد.

استیضاح وزیر اقتصاد سه شنبه هفته جاری در مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد.

