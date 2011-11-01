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۱۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۵۱

افشاری در گفتگو با مهر:

40 نشریه استان مرکزی در نمایشگاه مطبوعات تهران شرکت کردند

40 نشریه استان مرکزی در نمایشگاه مطبوعات تهران شرکت کردند

اراک - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت فرهنگی و هنری اداره ارشاد اسلامی استان مرکزی گفت: بخشی از فعالیت بیش از 40 نشریه استانی در غرفه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی در هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها در تهران به تصویر کشیده شده است.

محمدحسن افشاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فراهم شدن فرصت برای حضور نشریات محلی در چنین نمایشگاهی را در ارتقای کیفیت نشریات استان، موثر است.

وی اضافه کرد: تعامل، تبادل توانمندی ها، شایستگی ها و استفاده از تجربیات سایر شرکت کنندگان در جشنواره از فواید مثبت برگزاری چنین نمایشگاه ها و جشنواره هایی است.

سرپرست معاونت فرهنگی وهنری اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان مرکزی گفت: استان مرکزی سابقه بلندی در چاپ نشریه دارد و این نمایشگاع توانسته برش کوچکی از یک صد سال لاش رسانه ای را نشان دهد.

وی در مورد نمایشگاه مطبوعات و بخرگزاری های کشور گفت: در این نمایشگاه بیش از 600 غرفه مشتمل بر نشریات سراسری و کثیر الانتشار، خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی و مطبوعات استانی حضور دارند و محل مناسبی برای تبادلات کاری است.

حضور 104 رسانه خارجی از 47 کشور جهان و 120 خبرنگار در بخش بین الملل- نشست ها و فعالیت های جنبی در سالن های نمایشگاه به چشم می خورند.

هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها، دهم آبان ماه به کار خود پایان می دهد.
 

کد مطلب 1447882

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