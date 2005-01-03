امروز در تاريخ

درگذشت اميرعلي شيرنوايي :

درچنين روزي در سال 1501 ميلادي اميرعلي شيرنوايي، شاعرونويسنده ي آذري زبان درسن 59 سالگي درگذشت . وي غالب اشعارخود را به زبان آذري مي سرود . علي شيرنوايي دردستگاه تيموريان هرات سمت وزارت داشت وازارج ومنزلت علمي و سياسي خاصي برخودار بود. وي حامي جدي اهل دانش وفضل و هنرمندان بود.

فرارازهاري و اويسي به خارج از ايران :

درچنين روزي درسال 1357 ه ش ارتشبد ازهاري وارتشبد اويسي دوتن ازفرماندهان نظامي وازافراد وابسته به رژيم پهلوي به خارج ازكشورگريختند . ازهاري مدتي نخست وزيركابينه نظامي محمدرضا پهلوي شاه مخلوع ايران بود .آمريكايي ها با روي كار آوردن ازهاري قصد داشتند با نشان دادن چهره اي ازيك دولت خشن ونظامي مردم را به وحشت بياندازند وازادامه انقلاب منحرف سازند . ازهاري درسال 1288ش. درشيراز متولد شد. پس ازطي تحصيلات ابتدايي ومتوسطه درسال 1312 به دانشكده افسري راه يافت. يك سال بعد با درجه ستوان دومي وارد ارتش شاهنشاهي شد ودر1316 با ارتقا به درجه سرهنگي به معاونت فرماندهي دژبان مركز منصوب شد. ازهاري در 1328براي گذراندن يك دوره آموزش عالي به آمريكا اعزام شد پس از بازگشت درسال 1330 دوره يك ساله فرماندهي ستاد را دردانشگاه جنگ طي كرد وبه درجه سرتيپي ارتقا يافت. اودرطول خدمت نظامي مدالهاي متعددي مانند نشان درجه يك و دو همايون، نشان لياقت، افتخار، خدمت، كوشش، ورزش، سپاس، پاس و بيست و هشت مرداد و يك نشان از سنتو دريافت كرد.غلامرضا ازهاري در آبان1380 در ايالات متحده آمريكا درگذشت.



همچنين ارتشبد غلامعلي اويسي فرزند غلامرضا درسال 1297 ه ش در قم به دنيا آمد . اودرسال 1315 دوره شش ساله دبيرستان نظام مركزودرسال 1317 دوره دانشكده افسري را به پايان رساند . اويسي درسالهاي 1317تا 1331 درمشاغل گوناگون نظامي ( فرماندهي گروهان و گردان و آموزشگاه گروهباني لشكر 2 ، رياست شعبه بازرسي دژبان مركزو فرماندهي هنگ 52 دژبان ) قرار داشت و در سال 1332 فرمانده هنگ 16 تيپ كازرون بود . پس از كودتاي 28 مرداد 1332 اويسي به در يافت نشان درجه 2 رستاخيز نايل شد و به تدريج ترقي وي نيز در هرم ديوانسالاري نظامي آغاز شد . او پس از طي دوره دانشگاه جنگ درتهران و دوره ستاد و فرماندهي در آمريكا ، در سال 1339 به رياست ستاد گارد ودر سال 1341 به فرماندهي لشكر يك گارد رسيد ودرهمين سمت بود كه به عنوان فرماندار نظامي تهران به قتل عام قيام كنندگان 15 خرداد 1342 دست زد . اودرسال 1348 فرماندهي ژاندارمري كل كشورو در سال 1351 فرماندهي نيروي زميني ارتش را به عهده داشت . اويسي در جريان انقلاب اسلامي بارديگر در سمت فرماندار نظامي تهران قرار گرفت و به علت موقعيتش در راس نيروي زميني فرمانداري نظامي ساير شهر ها را نيز تحت كنترل داشت . او در دي ماه 1357 به بهانه معالجه از ايران خارج شد وتقاضاي بازنشستگي نمود . اويسي از زمره نخستين افسران عاليرتبه متواري رژيم پهلوي بود كه با سرمايه سرويس هاي اطلاعاتي غرب فعاليت تروريستي عليه نظام نوپاي جمهوري اسلامي را از خاك عراق و تركيه آغاز كرد . او در هجدهم بهمن 1362 توسط افراد ناشناس در پاريس به قتل رسيد .



امتياز لاتاري :





درچنين روزي درسال 1306 هجري قمري ، ميرزا ملكم خان امتياز لاتاري را از ناصرالدين شاه قاجاردريافت كرد. ناصر الدين شاه در سفر سوم خود به فرنگ و در زماني كه ميرزا ملكم خان ناظم الدوله وزير مختار ايران در انگلستان بود امتيازداير كردن لاتاري در ايران را در مقابل در يافت مبلغي به ميرزا ملكم خان داد . ملكم خان با توافق قبلي امتياز مزبور را به دوكمپاني انگليسي فروخت . شاه وقتي از سفر برگشت به تحريك ميرزا علي اصغر خان امين السلطان و مخالفتي كه علما ازخود نشان دادند امتياز مزبور را لغو كرد . خصوصيات اخلاقي ملكم با خلقيات اكثريت اهل دولت چندان تفاوتي نداشت يا لااقل وجه مشترك آنان زياد بود - يعني، مثل ديگران به دنبال جاه و مقام و شهرت و پول بود. در ضمن خودخواه و متظاهر هم بود. به لقب " پرنس رفورماتور" و عنوان " حضرت اشرف" هم دلبستگي داشت. دوست قديمي او نريمان خان قوام‌السلطنه مي‌نويسد: «يك قدري بد خويي و وسواس جبلي دارد» و نيز به « بلندپروازي» او اشاره مي‌كند. ملكم خود مدعي است كه «من خيلي چيزها دارم كه بر كيسه‌ي منصب به مراتب ترجيح مي‌دهم كه از آن جمله يكي استغناي طبع من است». ولي در پول‌دوستي او شكي نيست. ماجرايي كه در قضيه‌ي فروش امتيازنامه‌ي لاتاري گريبانگير او شد از عوارض حرص او به جمع مال بود. ولي نبايد فراموش كنيم كه آن نقصهاي اخلاقي را تقريباً همه‌ افراد طبقه‌ي حاكم وقت از شاهزاده و وزير و حاكم و مستوفي و غيره داشتند، به اضافه‌ي نقصهاي بيشتر و بدتر". (فرشته نورائي، تحقيق در افكار ميرزا ملكم خان ناظم‌الدوله ).

ميرزا ملكم خان از ابتدا براي تحصيل به اروپا رفت و بعدها در مدرسه‌ عالي پلي‌تكنيك پاريس مشغول به تحصيل شد . وي مدتي در دارالفنون مترجم استادان اروپايي بود و پس از آن به دربار ناصرالدين شاه راه يافت. ملكم خان يكي از عناصر وابسته و مهره دست انگلستان در ايران بود . او بر همين مبنا نيز طرح ايجاد لژ فراماسونري در ايران با نام فراموشخانه را به شاه ارايه كرد كه از ريشه طرحي استعماري است . ملكم در اواخر سال 1280 ه‍ ق به عثماني تبعيد شد. اما بعد از چندي دوباره به كار در سفارت ايران در استانبول دعوت شد. آخرين شغل او وزير مختاري ايران در رم بود . وي در سويس درگذشت . انتشار كتاب " كتابچه غيبي" و انتشار چهل و دو شماره روزنامه قانون در لندن از جمله اقدامات اوست .



روزجهاد كشاورزي :‌

همه ساله چنين روزي به عنوان رو زجهاد كشاورزي در كشور گرامي داشته مي شود .



نخستين مناسبات ميان دو كشور ايران و افغانستان :

در چنين روزي در سال 1300 ه ش ( 1921 ميلادي ) ايران و افغانستان با امضاي سند همكاري ، مناسبات سياسي بر قراركردند.



عراق وجامعه ملل :

در چنين روزي در سال 1313 ه ش ( 1934 ميلادي) دولت عراق براي حل اختلافات مرزي خود با ايران از جمله مساله اروند رود ، شكايت خود را تقديم جامعه ملل كرد .



استقلال نيكاراگوا :



درچنين روزي در سال1838ميلادي ، نيكاراگوآ اعلام استقلال كرد . نيكاراگوا كشوري است در منطقه نيمه كوهستاني آمريكاي مركزي ، جنوب هندوراس و شمال كاستاريكا بين درياي كاراييب و اقيانوس كبير . نژاد مردم اين كشور سفيد و سرخ و دو رگه و زبان رسمي آنان اسپانيولي است . اكثر مردم اين كشور از مذهب كاتوليك پيروي مي كنند . اين كشور در سال 1838 ميلادي از اسپانيا مستقل شد و سه قرن استعماراين كشور را به دور افكند . اين كشور در بيست و چهارم اكتبر 1945 به عضويت سازمان ملل متحد در آمد . جبهه ملي سانديست‎ها به عنوان يك جبهه چپگرا تا سال 1979 مبارزه بي اماني را عليه رژيم خودكامه خاندان سوموزا آغاز كرد كه سرانجام اين قيام به پيروزي ساندينيست ها انجاميد . دانيل اورتگا در سال1980ميلادي حكومت سانديستي را در اين كشور تشكيل داد . اما آمريكا كه كل منطقه آمريكا را حيات خلوت سياست هاي خود مي شمارد به مقابله تجاوزگرانه با دولت تازه انقلابي بر خاست و با حمايت سياسي ، اطلاعاتي ، آموزش نظامي مخالفان طرفدار خود و تجهيز آنان به ادوات نظامي ، سرانجام ساندينيست ها را مجبور به عقب نشيني كرد و در انتخابي كه ضد انقلاب از حمايت همه جانبه آمريكا برخوردار بود ، شكست خورد.



در گذشت لاروس :

درچنين روزي در سال1875ميلادي پي يرلاروس اديب و لغت شناس فرانسوي در پنجاه و هشت سالگي بدرود حيات گفت . او مولف فرهنگ بزرگ لاروس است . وي در بيست و سوم اكتبر 1817 ميلادي در توسي متولد شد و از پانزده سالگي شروع به تهيه فرهنگ لغت خود كرد . وي اولين كسي است كه روش تدريس را در مدارس عوض كرد و كتب درسي را خلاصه و ساده نمود .



قتل عام در ليچفيلد :

در چنين روزي در سال 303 ه ق حكمران رومي انگلستان از مردم شهر ليچفيلد خواست انجيل ها را تحويل دهند . مردم به اين اخطار وقعي ننهادند و حكمران دستور قطع گردن تمام مردم اين شهر را صادر كرد .



اتحاد مثلث در امپراطوري قديم :

در چنين روزي در سال 43 قبل از ميلاد ، اتحاد مثلث در امپراتوري قديم با شركت ژول سزار ، پومپه و كراسوس ، سه سردار روسي به منظور اداره امور امپراتوري شكل گرفت .



قرار داد تقسيم لهستان :

در چنين روزي در سال 1795 ميلادي سومين قرارداد تقسيم لهستان ميان سه كشور روسيه ، اتريش و پروس به امضا رسيد .

پس از شكست لهستان از روسها ، خاك لهستان بين اين سه كشور تقسيم شد .



ژاندارك مجازات مي شود :

در چنين روزي در سال 1431 ميلادي ژاندا رك دختر كوچكي كه يكي از دلايل اصلي پيروزي فرانسويان در جنگ عليه بريتانيا بود ، براي مجازات اعدام به اتهام جادوگري و پوشيدن لباس مردانه به يك اسقف مسيحي سپردند . وي را د ر نوزده سالگي در بازار ودر ملاء عام آتش زدند .



تولد مارد يني :

درچنين روزي درسال826هجري قمري سبط مارد يني ستاره شناس ، رياضيدان ودانشمند سوري ديده به جهان گشود . به نام وي بيش از 40 كتاب ثبت كرده اند كه در رشته هاي مختلف به رشته تحرير در آمده است . تحفه الاصحاب في علم الحساب از جمله مهمترين آثار اوست .



تاسيس روسيه سفيد :

درچنين روزي درسال 1919 ميلادي جمهوري روسيه سفيد ازطرف حكومت جمهوري شوروي سوسياليستي تاسيس شد . نام ديگراين جمهوري بيلوروسي است. اين كشوردرشمال اوكراين و مشرق لهستان واقع شده است . درسال 1922 قسمت غربي روسيه سفيد هنوزتحت كنترل لهستان بود . اين كشورسرانجام در 25 اوت 1991 ميلادي اعلام استقلال كرد .



قرار داد فنلاند :

درچنين روزي درسال 1940 ميلادي ، قرارداد معروف فنلاند بين دوكشورمعتبراروپا يعني جمهوري فرانسه وبريتانيا به امضا رسيد. به موجب اين قرارداد كه دراثناي جنگ جهاني دوم امضا شد دوكشورمتعهد شدند درصورت حمله هركشورخارجي به فنلاند به فنلاند كمكهاي نظامي بفرستند . پس از اين قرارداد شوروي به فنلاند حمله كرد و دو دولت نقض تعهد كردند.



تولد ماركوس توليوس سيسرو :

در چنين روزي در سال 106 قبل از ميلاد سيسرو به دنيا آمد . سيسرو دولتمرد كشور رم و از مردان قدرتمند آن دياربود . وي نويسنده و آثاري چند نيز به رشته تحرير در آورده بود . آكادميكا عنوان مهمترين اثر اوست .



داوينچي و پرواز :

بر اساس مراجع موجود در آثار لئوناردو داوينچي در چنين روزي در سال 1496 ميلادي در دفترچه اش نوشت كه ماشين پرواز خود را به خوبي آزموده است . اما اين آزمايش موفقيت آميز نبود و او نمي توانست براي چند سال آينده تلاشي براي پرواز كند .



طرد لوتر :

درچنين روزي در سال 1521 ميلادي پاپ لئو ايكس ، مارتين لوتر كشيش سابق كليساي كاتوليك را كه نظريات كفرآميز ارايه مي كرد از كليسا اخراج و از مراسم مذهبي مانند ازدواج و كفن و دفن محروم كرد . لوتر واضع مذهب پروتستانتيزم است .



نبرد پرينستون :



در چنين روزي در سال1777 ميلادي نبرد پريستون در ميان جنگ هاي استقلال در آمريكا در گرفت . در اين جنگ جرج واشنگتن نيروهاي انگليسي را به رهبري كورن واليس شكست داد .



معاهده سري نظامي :

در چنين روزي در سال 1815 و در يك معاهده سري ، كشور هاي اطريش ، بريتانيا و فرانسه پيماني نظامي را در برابر كشور هاي پروس و روسيه منعقد كردند تا اينكه مشكلات و مسايل ساكسون ها و لهستاني را مرتفع سازند .



جزاير فالكلند در دست انگلستان :

در چنين روزي در سال 1833 ميلادي بريتانيا كنترل جزاير فالكلند در آتلانتيك جنوبي را به زور در دست گرفت . حدود 150 سال بعد آرژانتين كنترل اين جزاير را از انگليس گرفت اما بريتانيا آن را پس از يك جنگ هفتاد و چهار روزه از آن خود كرد .



كشف تابوت يك شاه عصر باستان :

در چنين روزي در سال 1924ميلادي هاروارد كارتر كاشف انگليسي تابوت سنگي توتانخامن ، از فراعنه مصر باستان را كه حدود 1355 سال پيش از ميلاد در مصر حكومت مي كرد در منطقه لوكسور در مصر يافت .



انحلال مجلس ايتاليا :



در چنين روزي در سال 1925 ميلادي موسوليني با انحلال مجلس اين كشور اعلام كرد كه وي قدرت ديكتاتوري خود را به كار خواهد بست .



ديكتاتوري پانگولوس :

در چنين روزي در سال 1926 ميلادي ژنرال تئودوروس پانگولوس خود را به عنوان ديكتاتورو شاه يگانه يونان ناميد .



حمله به آلباني :

در چنين روزي در سال 1941 ميلادي حمله ايتاليا به آلباني آغاز شد .



رامون ؛ رييس جمهور پاناما :

در چنين روزي در سال 1955 ميلادي خوزه رامون گيزادو رييس جمهور پاناما شد .



دولت چپ در كنگو :

در چنين روزي در سال 1970 ميلادي دولت ماركسيستي در كنگو بر روي كار آمد .



برمه و قانون اساسي :

در چنين روزي در سال 1974 برمه صاحب قانون اساسي شد .



شوروش در ونزوئلا :

در چنين روزي در سال 1994 ميلادي در يك شورش گسترده در يكي از زندانهاي ونزوئلا بيش از يكصد نفر جان خود را از دست دادند .



تاچر ؛ طولاني ترين دوره نخست وزيري :



در چنين روزي در سال 1988 ميلادي مارگارت تاچر به عنوان كسي كه در طول قرن بيستم بيشترين مدت نخست وزيري را در انگلستان داشته است ، معرفي شد . تاچر به بانوي آهنين شهر يافت.

محا صره نوريگا :

در چنين روزي در سال 1990 ميلادي نيروهاي آمريكايي ده روز بعد از اينكه نوريگا حاكم مخلوع پاناما به عنوان مامور به سفارت واتيكان فرار كرده بود ، مقر اين ژنرال نگون بخت را به محاصره خويش در آوردند .



پيمان استارت :

در چنين روزي در سال 1993 ميلادي ، جرج بوش پدر، رييس جمهور وقت آمريكا و بوريس يلتسين رييس جمهور روسيه پيمان استارت را امضا كردند . اين دومين پيماني بود كه با موضوع كاهش تسليحات استراتژيك بين دو كشور به امضا مي رسيد .



آمارايدز :

