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۸ آبان ۱۳۹۰، ۲۲:۱۳

خبر فوری/

افشای برنامه صالح برای ترور گسترده مخالفان/ وقوع 4 انفجار در شمال صنعا

افشای برنامه صالح برای ترور گسترده مخالفان/ وقوع 4 انفجار در شمال صنعا

شبکه های عربی لحظاتی پیش از وقوع چهار انفجار در شمال صنعا و طرح دیکتاتور یمن برای ترور گسترده مخالفان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه در خبری فوری گزارش داد : علی محسن الاحمر از فرماندهان مخالف رژیم عبدالله صالح فاش کرد عبدلله صالح برای عملیات نظامی گسترده در صنعا آماده می شود.

الاحمر افزود : عبدالله صالح قصد اجرای ترورهای سازمان یافته علیه مخالفان خود را دارد.

العربیه همچنین از شنیده شدن صدای چهار انفجار در پایگاه هوایی الدیلمی در شمال صنعا خبر داد.

خاطر نشان می شود مردم مسلمان یمن همچنان به تظاهرات و اعتراضات خود علیه رژیم عبدالله صالح با هدف سرنگونی آن ادامه می دهند.

کد مطلب 1447892

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