رای کمیته انضباطی پرسپولیس اعلام شد/ نصرتی و رضایی نقره داغ شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از جلسه فوق العاده عصر یکشنبه کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس که بیش از دو ساعت طول کشید در خصوص دو بازیکن متخلف این باشگاه ، آرای زیر اعلام شد:

- محمد نصرتی به استناد بند 1 ماده 8 آئین نامه انضباطی باشگاه پرسپولیس محکوم به محرومیت از بازی تا اطلاع ثانوی و نیز به استناد بند 2 ماده 8 محکوم به کسر 15درصد از مبلغ قرارداد شد.



- شیث رضایی به دلیل شادی پس از گل دوم، مشار الیه به لحاظ حرکات غیراخلاقی و به استناد بند 1 ماده 8 آئین نامه انضباطی باشگاه پرسپولیس محکوم به محرومیت از 2 بازی و نیز به استناد بند 2 ماده 8 محکوم به کسر 15 درصد مبلغ قرارداد شد.