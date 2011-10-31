تولید ماهیان زینتی در استان مرکزی 30 درصد افزایش یافت

هادی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در نیمه نخست امسال 6 میلیون و 260 هزار قطعه انواع ماهیان زینتی در 36 واحد پرورشی استان تولید شد.

وی با بیان اینکه امسال 2 واحد پرورش ماهی زینتی با ظرفیت 180 هزار قطعه به تعداد واحدهای پرورشی اضافه شده پیش بینی کرد تولید ماهیان زینتی در استان امسال از مرز 13 میلیون قطعه هم فراتر می رود.

موسوی همچنین از صادرات 350 هزار قطعه انواع ماهی زینتی به ارزش 400 هزاردلار از استان به کشور های امارات و عراق در این مدت خبر داد.

وی با اشاره به اینکه، سال گذشته 11میلیون قطعه ماهی زینتی در استان مرکزی تولید شده است، گفت: استان مرکزی از نظر تولید ماهی زینتی رتبه دوم و از نظر تنوع رتبه اول را در کشور داراست.