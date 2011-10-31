  1. استانها
  2. مرکزی
۹ آبان ۱۳۹۰، ۹:۵۵

استان مرکزی 65درصد تجهیزات صنعت ریلی کشور را تامین می کند

استان مرکزی 65درصد تجهیزات صنعت ریلی کشور را تامین می کند

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن صنایع همگن ریلی استان مرکزی گفت: استان مرکزی 65درصدِ تجهیزات صنعت ریلی کشور را تامین می کند این میزان را بیش از 130 واحد صنعتی در استان تامین می کنند.

رضا آقاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 75 درصد این واگنها باری و مسافری و 40 درصد برای استفاده در مترو کشور است افزود : از مجموع واحدهای فعال در صنعت ریلی استان مرکزی 120 واحد در اراک مستقرهستند.

وی گفت: این واحدهای صنعتی 11 هزار و 400 فرصت شغلی در استان مرکزی ایجاد کردند که 11 درصدِ اشتغال بخش صنعت را شامل می شود.
 
آقاخانی گفت: استان مرکزی با ظرفیت تولید سالانه هزار واگن مسافری و باری مقام نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
 
انجمن صنایع همگن ریلی در سال 85 با تلاش برخی از واحدهای فعال ریلی استان مرکزی تشکیل شده است.
کد مطلب 1447904

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها