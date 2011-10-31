استان مرکزی 65درصد تجهیزات صنعت ریلی کشور را تامین می کند

رضا آقاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 75 درصد این واگنها باری و مسافری و 40 درصد برای استفاده در مترو کشور است افزود : از مجموع واحدهای فعال در صنعت ریلی استان مرکزی 120 واحد در اراک مستقرهستند.
وی گفت: این واحدهای صنعتی 11 هزار و 400 فرصت شغلی در استان مرکزی ایجاد کردند که 11 درصدِ اشتغال بخش صنعت را شامل می شود.
آقاخانی گفت: استان مرکزی با ظرفیت تولید سالانه هزار واگن مسافری و باری مقام نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
انجمن صنایع همگن ریلی در سال 85 با تلاش برخی از واحدهای فعال ریلی استان مرکزی تشکیل شده است.
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