روشهای تشخیص سریع بیماری سل در ایران عرضه شد

احمد رضا بهره مند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دستاورد بزرگ علمی این امکان را از این پس خواهد داد تا زمان تشخیص میکروب سل در افراد از دوماه به دو ساعت کاهش یابد.

وی افزود: در روش نخست تشخیص سریع میکروب سل درافراد مبتلا، ازآب دهان (خلط) بیماران گرفته می شود که اعلام نتیجه آن در کمتر از دو ساعت اعلام خواهد شد.

بهره مند افزود: پیش از این حداقل دوماه به طول می کشید تا نتیجه تشخیص اعلام بیماری سل در افراد گزارش شود.

رئیس بخش تحقیقات سل انستیتو پاستور ایران ادامه داد: در روش دوم شناسایی سریع بیماری سل از ناحیه پلوور مایع آبی که در اطراف ریه است و با ترشحات خود در این ناحیه، با ساخت کیت های جدیدی، شناخت سریع میکروب سل در دو ساعت قبل تشخیص است.

بهره مند اضافه کرد: در شناخت سریع نوع سوم بیماری سل که محققان کشور به آن دست یافتند، از طریق سرنگی مخصوص بوده که این امکان را به شناخت سریع تر بیماری سل در مدت دو ساعت فراهم می کند.

وی اضافه کرد: این طرح بزرگ علمی در مراکز مهم علمی کشور آمریکا به ثبت رسیده و به صورت آزمایشی قرار است در انستیتو پاستور شعبه های زابل و آمل اجرایی شود.

رئیس بخش تحقیقات سل انستیتو پاستور ایران اضافه کرد: قرار است از مرکز دانش بنیان کشور، منابع مالی تولید انبوه وسایل تشخیصی سریع بیماری سل در ایران فراهم شود.

بهره مند، دستاوردهای جدید علمی را منحصر به پژوهشگران و محققان علمی کشور دانست و گفت: در بیشترکشورهای صنعتی و پیشرفته تشخیص سریع بیماری سل در حدود دو ماه اعلام می شود.

وی آمار بیماری سل در ایران را هم اکنون 2.5 نفر به ازاری هر 100هزار نفر اعلام کرد و وضعیت کشورمان را در مقایسه با کشورهای صنعتی و در حال توسعه خوب توصیف کرد.

بهره مند، بالاترین آمار بیماری سل در کشورهای آفریقایی و افغانستان را با 14 در 100هزار نفر اعلام کرد.



