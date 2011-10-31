همه مشکلات جاده قم به گرمسار؛ از سرگردانی شتران تا تصادفات مرگبار

به گزارش خبرنگار مهر، هنوز حادثه هولناک سوختن اعضای یک خانواده در اثر تصادف تریلی با یک دستگاه پراید در جاده سلفچگان به بایگانی ذهن شهروندان قمی نرفته که هر از چند گاهی خبرهای ناگواری از تلفات انسانی ناشی از تصادفات در جاده قم – گرمسار به گوش می‌رسد، به گونه‌‌ای که در گفتارهای عامیانه مردم قم از این جاده به عنوان جاده مرگ یاد می‌شود.



چندی پیش در کیلومتر 45 جاده قم - گرمسار قصه تکراری مرگ رقم خورد و یک دستگاه پژو با یک دستگاه تریلر با هم برخورد کردند که در این حادثه هفت نفر از هموطنان بر اثر شدت جراحات وارده در دم جان باختند و تنها یک بچه دو ساله مجروح و توسط عوامل اورژانس به بیمارستان شهید بهشتی قم منتقل شد.



پیش از آن نیز حادثه دلخراش دیگری در این محور اتفاق افتاد که بر اثر برخورد شدید دو دستگاه تریلر و یک خودروی سواری پراید سه نفر از هموطنان در دم جان باختند و 8 نفر دیگر مجروح و به بیمارستان‌های شهید بهشتی و نکویی قم منتقل شدند.



20 نفر قربانی جاده مرگ شدند



اینها تنها مواردی از صحنه‌های هولناک تصادف در این جاده است اما تعدادی از تصادف‌ها فقط در گزارش‌های اورژانس و نیروی انتظامی بایگانی شده است.



به گفته مهدی فراهانی معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قم، از 26 اسفند سال 89 تا 20 مهر امسال 63 فقره تصادف در جاده قم – گرمسار رخ داده است که این تصادفات 20 کشته و 118 مجروح بر جای گذاشته است.

هر چند که این مسیر باعث کاهش 100 کیلومتری مسیر قم به شهرهای شمال شرقی نسبت به مسیر موازی این محور می‌شود، اما ایمن نبودن این مسیر و افتتاح شتاب‌زده آن از همان ابتدا مخالفانی داشته است، اما گوش کسی به این هشدارها بدهکار نبود.



پلیس از ابتدا مخالف افتتاح این پروژه بود



افتتاح جاده قم - گرمسار در حالی توسط رئیس جمهور انجام شد نیروی انتظامی از همان ابتدا مخالف افتتاح آن بود و حتی با بیان مشکلات فنی و ایمن نبودن آن، نسبت به تردد خودروها در این محور هشدار داده بود.



اولین اظهار نظر در مورد ایمنی جاده قم - گرمسار پس از افتتاح رسمی آن، از سوی فرمانده ناجا مطرح شد و سردار اسماعیل احمدی مقدم در عین حال که به ویژگیهای احداث این جاده اشاره کرد، انتقاد شدیدی از افتتاح شتاب زده آن داشت.



وی گفت: خط کشی، نصب گاردیل، اصلاح شانه‌ها و... از جمله مسائلی است که باید در افتتاح این پروژه مورد توجه قرار می‌گرفت.



سرهنگ محمدرضا مهماندار فرمانده پلیس راه کشور نیز اسفندماه سال ۸۹ نسبت به ناایمن بودن محور قم - گرمسار هشدار داده و گفت: وزارت راه بدون هماهنگی پلیس نسبت به گشایش این محور اقدام کرده است.



موضع‌گیری نیروهای پلیس تنها در حد اظهارات باقی نمانده بود، بلکه پلیس راه سمنان در اقدامی مسئولانه تردد خودروهای مسافربری عمومی را در این محور ممنوع اعلام کرد.



از سویی دیگر استانداری قم نیز عبور تریلی از محور قم به گرمسار را از روز شنبه هفتم آبان ماه ممنوع اعلام کرد.



جولان خودروهای سنگین عامل اصلی تصادفات



با توجه به وقوع تصادفات زیاد در این محور، سید رضا دهناد معاون برنامه‌ریزی استاندار قم به تازگی در گفتگو با خبرنگاران دلیل بروز این تصادفات را تردد خودروهای سنگین اعلام کرد.



این مقام مسئول در حالی از چهاربانده شدن محور قم - گرمسار خبر می‌دهد که بر اساس مشاهدات خبرنگار ما تاکنون هیچ گونه اقدامی برای تعریض این محور انجام نشده است.



سمنان جلوتر از قم



البته مسئولان استان سمنان دغدغه‌های مسافران را بیشتر درک کرده و در حال تعریض این جاده هستند، به گونه‌ای عملیات زیرسازی این جاده در حال اتمام است.



هر چند که مهمترین مشکل محور قم ـ گرمسار دو طرفه بودن آن با ارتفاع زیاد شانه خاکی، عدم خط کشی بخشی از جاده، نبود روشنایی کافی، عدم نصب گاردریل و ایرادات فنی دیگر است اما این جاده مشکلات دیگری هم دارد که تردد مسافران را با مشکل مواجه کرده و باعث نارضایتی مردم شده است.

عدم پوشش شبکه تلفن همراه



یکی دیگر از مشکلات مسافران این جاده خطرناک عدم پوشش شبکه تلفن همراه در فاصله حدود 20 کیلومتر است.



این مشکل زمانی برای مسافران محسوس می‌شود که اگر خدای ناکرده در این جاده با مشکلی مواجه شوند و نیاز به کمک‌رسانی داشته باشند، از تنها ابزار اطلاع‌رسانی سریع نمی‌توانند استفاده کنند، کما اینکه این مشکل برای تعدادی از هموطنان اتفاق افتاده که باعث نگرانی آنها شده است.



کانکس‌های محقر پلیس و اورژانس، و عدم وجود پمپ بنزین و واحدهای رفاهی



طول جاده قم - گرمسار حدود 150 کیلومتر است که در این مسیر حتی یک پمپ بنزین و یا مجتمع رفاهی و خدماتی برای استراحت رانندگان وجود ندارد و در واقع مسافرانی که از این مسیر عبور می‌کنند حتی برای یک لحظه توقف نمی‌کنند.



البته در طول این مسیر فقط یک کانکس برای استقرار پزشکان اورژانس و یک کانکس برای حضور نیروهای راهنمایی و رانندگی در 15 کیلومتری قم وجود دارد که نیروی مستقر در این کانکس‌های محقر با حداقل امکانات فعالیت می‌کنند.



این پروژه با تبلیغات وسیع استانداری قم به بهره‌برداری رسید اما پس از افتتاح آن اطلاع‌رسانی کافی برای راه‌های دسترسی به این جاده انجام نشده و بسیاری از شهروندان قمی به صورت دقیق نمی‌دانند که از کدام مسیر باید به این جاده بروند.



پرداخت اجباری عوارض برای دو کیلومتر



از سویی دیگر رانندگانی که از جاده گرمسار به سمت قم حرکت می‌کنند به دلیل عدم تعیین ورودی و خروجی مناسب از سمت قم، به ناچار وارد اتوبان امیرکبیر می‌شوند و پس از طی دو کیلومتر باید 600 تومان عوارض پرداخت کنند که این مشکل در برخی از اوقات منجر به بروز مشاجرات لفظی بین رانندگان و پرسنل عوارضی می‌شود.



این در حالی است که جابجایی محل عوارضی قم – کاشان از مدت‌ها قبل مورد تصویب قرار گرفت اما از اجرای این طرح خبری نشده است.



توده‌های غبار به دلیل عدم پوشش گیاهی



جاده قم به گرمسار از قلب کویر بی‌آب و علف می‌گذرد که دیدن مناظر خشک و بی‌روح بیش از هر چیزی مسافران را خسته و دل‌زده می‌کند. اطراف این جاده در حوالی چرمشهر ورامین از پوشش گیاهی خوبی برخوردار است اما مسافران شهر کریمه اهل بیت(ع) اگر چند کیلومتر به سمت قم حرکت کنند ناگهان با بیابان خشک و نمک‌زار مواجه می‌شوند که با وزیدن کوچکترین بادی، توده‌ای از گرد و غبار از این سرزمین بلند می‌شود و افق دید رانندگان را کاهش می‌دهد.



البته طرح انتقال سالانه 60 میلیون متر مکعب پساب از ورامین به دشت مسیله که مورد تصویب قرار گرفت می‌تواند بخشی از این مشکلات را برطرف کند اما اجرای این طرح هنوز در حد نوشتن بر روی کاغذ است و به مرحله اجرایی نرسیده است.

وقتی شتران سرگردان جان مسافران را می‌گیرند!



یکی از مسائل دیگری که شاید برای مسافران حائز اهمیت باشد وجود شترهای سرگردان در اطراف این جاده کویری است که می‌تواند مشکلاتی برای رانندگان به وجود آورد.



چندی پیش نیز یک دستگاه خودرو سواری پراید با شتران سرگردان در این جاده برخورد کرد که این حادثه منجر به کشته‌شدن راننده این خودرو و مجروح‌شدن چهار سرنشین شد.



جاده قم - گرمسار به گونه‌ای ایجاد شده که بیش از دو ساعت مسیر قم به شهرهای شمال شرقی را کاهش می‌دهد و می‌تواند به یکی از جاده‌های استراتژیک مواصلاتی قم تبدیل شود، اما این تنها مزیت جاده کویری قم - گرمسار است، در حالی که انبوه مشکلاتی که در این جاده وجود دارد، سیمای مخاطره‌آمیزی را برای مسافران ترسیم کرده است.



هر چند که برخی از رسانه‌ها و کارشناسان خبره، از همان ابتدای بهره‌برداری زودهنگام از این محور، مسئولان استان قم را نسبت به عواقب خطرناک تردد خودروها در این محور هشدار دادند اما گوشی برای شنیدن این هشدارها وجود نداشت و منتقدان مورد اتهام سیاه‌نمایی علیه دولت قرار می‌گرفتند، چون این پروژه را رئیس جمهور افتتاح کرد.



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روح‌الله کریمی