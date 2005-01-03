خودگرداني بيمارستان ها فرقي با خصوصي سازي ندارد

دكتر فخرالدين حيدري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: طرح خودگرداني بيمارستان ها نيز شبيه از خصوصي سازي بيمارستان ها است چون در خصوصي سازي نيز فقط افرادي كه از لحاظ اقتصادي وضعيت خوبي دارند مي توانند هزينه هاي بهداشت و درمان را پرداخت كنند.

وي گفت: اين طرح بيمارستان ها را موظف كرده كه بخش زيادي از هزينه هاي خود را تامين كنند اما اين امرباعث ايجاد مشكلات زيادي براي مردم شده چون اين هزينه را بايد مردم تامين كنند.

دكتر حيدري ادامه داد: اجراي اين طرح سبب كاهش ميزان رضايتمندي مردم از خدمات بيمارستاني و عدم تكريم ارباب رجوع و همچنين ايجاد مشكل براي پرسنل شاغل در بيمارستان ها ايجاد شده است چون بازپرداختي كه بايد از طريق سازمان هاي بيمه گر به بيمارستان ها صورت گيرد به تعويق مي افتد.

عضو هيات رييسه كميسيون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: به تاخير افتادن حقوق پرداختي پرسنل بيمارستان مي تواند بر چگونگي و ميزان ارائه تسهيلات مورد نظر براي بيماران تاثير منفي گذاشته و باعث سرگرداني بيماران و پرسنل بيمارستان ها شود.

وي افزود : هم اكنون وضعيت بهداشت و درمان كشور مناسب نيست در صورتي كه مردم كشور شايسته ارائه خدمات رفاهي بيشتري هستند واجراي اين طرح بر كيفيت نظارت بر بيمارستان ها نيز تاثير نامطللوب مي گذارد.