گردان؛ سدی محکم برابر حملات شهرداری! / تقابل تبریز و اصفهان قابل قبول بود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم شهرداری در دیدار حساس هفته دوازدهم خود با تیم ذوب آهن اصفهان یکی از بهترین بازیهایش در فصل جاری را به نمایش گذاشت و اگرچه روی درخشش دروازه بان حریف موفق به کسب پیروزی نشد اما توانست در برابر تیمی که به ارائه فوتبالی منظم و تاکتیکی معروف است، تقابلی قابل قبول داشته باشد.

در این دیدار، تیم "میودراگ یشیچ" که بازی هفته قبل خود را هم به صبای قم باخته بود، از همان ابتدا کارش را هجومی آغاز کرد و توانست در 15 دقیقه آغازین، برتری تاکتیکی خود را به رخ کشیده و دو بار دروازه حریف را با خطر فروپاشی مواجه سازد.

در همین لحظات بود که تیم ذوب آهن، سید محمد حسینی یکی از بهترین بازیکنان خود را به دلیل مصدومیت از دست داد تا بطور طبیعی از اطمینان تدافعی این تیم کاسته شود. پس از آمدن علیرضا حدادی فر به جای حسینی که یک تعویض اجباری بود، ذوب آهنی ها کمی تهاجمی تر ظاهر شدند و یکی، دو موقعیت نصف و نیمه هم روی دروازه شهرداری ایجاد کردند اما این حملات هرگز نتوانست مشکلی برای تیم تبریزی بوجود آورد.

در ادامه بدشانسی های ذوب آهن، قاسم حدادی فر هافبک تدافعی این تیم هم بدون اینکه برخوردی با وی صورت گیرد، به شدت مصدوم شد تا دومین تعویض اجباری منصور ابراهیم زاده هم در همان نیمه نخست انجام پذیرفته و فرصت انجام برنامه های از پیش تعیین شده این سرمربی تا حدود زیادی از دست برود.

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در اواخر نیمه اول و دقایقی پس از گل مردود شهرداری توسط مهرداد قنبری، این تیم روی بازی سرعتی پیرزاده و قنبری از کناره ها چند بار به سمت دروازه حریف حمله ور شد اما این حملات توسط سد محکمی به نام شهاب گردان بی نتیجه ماند تا بازیکنان دو تیم پس از ثبت نتیجه بدون گل در 45 دقیقه اول راهی رختکن شوند.

در نیمه دوم، بازهم شهرداری شروعی خوب داشت و می توانست در دقیقه 58 توسط زارکوویچ به گل برتری برسد اما گردان در روزی که سرمای هوا او را مجبور به پوشیدن لباس گرم هم کرده بود، عکس العمل فوق العاده ای انجام داد تا یک موقعیت صد در صد گلزنی را از سرخپوشان بگیرد.

در ادامه، تیم ذوب آهن که دل به حرکات پیام صادقیان بازیکن تبریزی خود و همچنین ایگور کاسترو بسته بود، بار دیگر در ایجاد موقعیت روی دروازه شهرداری ناموفق عمل کرد تا برخلاف انتظار، ابراهیم میرزاپور روز راحتی را در برابر حریف اصفهانی سپری کند.

در شرایطی که تیم ذوب آهن دو تعویض خود را در نیمه اول انجام داده بود و از این حیث منصور ابراهیم زاده دستش تا حدودی در تغییر بازیکنان در نیمه دوم بسته بود، در سوی مقابل یشیچ شرایط متفاوتی داشت و از اینرو توانست تغییراتی را در ترکیب تیمش اعمال کند.

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اضافه کردن یک مهاجم به نوک خط حمله، یکی از تغییرات سرمربی تیم شهرداری بود که تا حدودی توانست به خط حمله تقریبا ایستا و کم تحرک این تیم جنب و جوش دهد. تعویضهای دوم و سوم شهرداری نیز اگرچه کمی دیر انجام شد اما ثمره آن این بود که یشیچ نشان داد تیمش می تواند بدون سعید دقیقی و میثم بائو نیز خوب و سرعتی بازی کند.

این دیدار در شرایطی که هر دو تیم بخصوص تیم ذوب آهن غایبان زیادی در ترکیب خود داشتند، در نهایت با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید که البته در مجموع می توان گفت تیم شهرداری هم به لحاظ در اختیار داشتن توپ و میدان و هم به لحاظ کیفیت و کمیت فرصتهای گلزنی شرایط بهتری نسبت به نایب قهرمان دو فصل پیش جام باشگاه های آسیا داشت اما آنچه بیشتر از همه به چشم آمد و مانع از به گل رسیدن تیم میزبان در این پیکار شد، درخشش خوب شهاب گردان در چارچوب دروازه تیم ذوب آهن بود که توانست یک امتیاز این بازی بیرون از خانه را به اصفهانی ها هدیه کند.

شهرداری تبریز با کسب این تساوی، 15 امتیازی شد و در رده دهم جدول باقی ماند و تیم ذوب آهن هم با یک امتیاز این دیدار مجموع اندوخته های خود را به عدد 18 رساند تا این تیم هم بدون تغییر مکان نسبت به هفته گذشته، در جایگاه ششمی ماندنی شود.

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محمود نصیرپور