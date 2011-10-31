کارناوال مرگ در خیابانهای یزد/ فوت ماهانه 10 موتورسوار

به گزارش خبرنگار مهر، یزد که روزگاری از آن به عنوان شهر دوچرخه ها یاد می شد، این روزها در حالی در سیطره موتورسواران قرار گرفته که نیک و بد استفاده کنندگان از این وسیله نقلیه در آتش بی توجهی می سوزند.

بر اساس برخی آمارهای ارائه شده از سوی راهنمایی و رانندگی استان یزد، هم اکنون 80 هزار موتورسیکلت در استان یزد تردد دارند که این تنها آمار موتورسیکلتهای به اصطلاح شماره شده در راهنمایی و رانندگی است و شاید به جرات بتوان 20 هزار دیگر بر این آمار افزود.

20 هزار موتوری که بدون ثبت پلاک و شماره در سطح شهر تردد می کنند و بیشتر به اسباب بازی نوجوانان و جوانان تبدیل شده اند.

بر اساس آمار هم اکنون 80 هزار موتورسیکلت در استان یزد تردد می کنند که این تنها بخشی از آمار رسمی است و به جرات می توان 20 هزار موتور غیرمجاز نیز به این آمار استان یزد اضافه کرد

این اسباب بازی خطرناک که بر اساس آمارها تنها در شش ماه اول سال جاری به طور میانگین ماهی 10 قربانی گرفته است.

این وسیله نقلیه گرچه عصای دست بسیاری از مردان خانواده است، اما تبدیل شدن آن به اسباب تفریح و تفرج برخی جوانان، توجه همگان را به سمت خطرات موتورسیکلت جلب کرده است.

استفاده از موتورسیکلت شاید قدمتی به اندازه دوچرخه نداشته باشد اما زمانی طولانی است که مردم این دیار، گاز و سرعت را به رکاب زدن ترجیح داده اند و شاید علاقه جوانان دیروز یزد به یاماها شهرتی فراگیر دارد.

پیرمردها و مسن ترها هنوز از موتورسیکلت های قدیمی خود استفاده می کنند و گرچه آنها نیز به قوانین و مقررات آشنایی چندانی ندارند و اگر هم داشته باشند، عمل به آن در حوصله عده معدودی از آنها می گنجد اما به هر حال خیابانها را به پیست موتورسواری تبدیل نکرده اند.

این روزها اما جوان ترها به واقع این وسیله نقلیه را به یکی از ابزار مرگ و میر استان یزد تبدیل کرده اند و در کمال تعجب حتی نوجوانان سیزده چهارده ساله نیز از راکبان حرفه ای و البته خطرناک این وسیله نقلیه هستند.

مرگ سالانه 5 هزار راکب و سرنشین موتورسیکلت در کشور/ ارسال پیامک تخلف جدید موتورسواران یزد

در حالی که پلیس راهور ناجا اعلام کرده که سالانه پنج هزار نفر از راکبان و سرنشینان موتورسیلکت در حوادث ترافیکی کشته می شوند، شاید عجیب نباشد که ماهانه 10 نفر از این آمار و سالانه حدود حداقل 150 نفر از این آمار به استان یزد تعلق دارد.

سرعت، ویراژ، تک چرخ و ... دیگر به تخلفاتی عادی در برخی موتورسواران به ویژه جوانترها تبدیل شده و در کمال تعجب بارها و بارها دیده شده که موتورسوار در خیابانی شلوغ با سرعتی نسبتا بالا در حال تایپ پیامک و ارسال آن است، کاری که خود به تمرکز نیازمند است.

صحبت کردن با تلفن همراه شاید دیگر برای رانندگان و موتورسواران متخلف امری عادی باشد اما انصافا ارسال پیامک بر روی موتورسیکلت دیگر از نوادر تخلفات راهنمایی و رانندگی است.

فرمانده انتظامی یزد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی از معضلات استان یزد را در مقطع کنونی، بحث موتورسواران اعلام کرده است.



به تعداد فرزندان ذکوری که بتوانند موتورسیکلت سوار شوند، در حیاط خانه های یزد موتور موجود است فرمانده انتظامی استان یزد

منوچهر امان اللهی افزود: در برخی خانواده ها به تعداد افراد ذکوری که بتوانند موتورسیکلت سوار شوند، موتور در حیاط خانه ها موجود است.

وی با بیان اینکه با هماهنگی ارگانهای مختلف از جمله شهرداری برنامه های آموزشی بسیاری برای جلوگیری از تخلفات و تلفات موتورسیکلت سواری انجام شده است، اظهار داشت: میزان توقیف موتورسیکلت ها در یزد به دو برابر میزان گذشته رسیده و در پارکینگ نگهداری از این وسیله نقلیه اکنون چندین هزار دستگاه موتور از متخلفان نگهداری می شود.

وی تاکید کرد: برخورد پلیس با موتور سیکلت سواران متخلف تشدید می شود و تشدید هر روزه آن در دستور کار پلیس است.

عبور از چراغ قرمز و تردد خلاف جهت، مهمترین تخلفات راکبان یزدی

امان اللهی، عبور از چراغ قرمز، عبور خلاف جهت، سرعت بالا و ... را از مهمترین تخلفات موتور سیکلت سواران یزدی اعلام کرد.

گرچه پلیس تلاش خود را برای مهار مرگ در خیابانهای یزد به کار گرفته اما به نظر می رسد این تلاشها کافی نبوده است.

این امر را آمار ارائه شده از پزشکی قانونی استان یزد در مورد میزان مرگ و میر موتورسواران ثابت می کند.

ضربه مغزی به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی یکی از عمده ترین دلایل این مرگهای تلخ است که البته عدم استفاده از کلاه نیز دلایل متعددی دارد.

کلاه های ایمنی استاندارد نیست

تابستانهای گرم و سوزان یزد و نبود تهویه در کلاه ها، محدود کردن دید راکب، سنگینی برخی کلاه ها، جلوگیری از شنیدن صداها و ده‌ها دلیل دیگری که راکبان موتورسیکلت آن را مطرح می کنند، از دلایل عدم استفاده از کلاه ایمنی است که برای این امر نیز باید چاره اندیشی شود.

اما مرور آمارهای پزشکی قانونی استان یزد شاید تلنگری به برخی موتورسواران بی احتیاط باشد و عاملی شود برای استفاده قانونمند این وسیله که نمی توان مفید بودن آن را نیز نادیده گرفت.

مرگ 57 موتورسوار در شش ماه نخست امسال در یزد

مدیرکل پزشکی قانونی استان یزد از مرگ 57 موتورسوار یزدی در شش ماه نخست سال جاری خبر داد و افزود: مرگ این تعداد موتورسوار، 27 درصد از موارد مرگ و میر ناشی از تصادفات و سوانح ترافیکی استان یزد را در مدت یاد شده به خود اختصاص داده است.

علی سلیمانپور افزود: شایع ترین علت مرگ موتورسواران در تصادفات و سوانح ترافیکی، ضربه مغزی و عوارض ناشی از آن بوده که حدود 87 درصد از موارد را به خود اختصاص می دهد.



ضربه مغزی و عوارض ناشی از آن، اصلی ترین عامل مرگ موتورسواران یزدی است مدیرکل پزشکی قانونی استان یزد

وی عنوان کرد: خونریزی وسیع، صدمات ناشی از شکستگی های متعدد نیز از عوامل دیگر منجر به مرگ موتورسواران یزد در طول شش ماه نخست سال جاری بوده است.

سلیمان پور یادآور شد: با توجه به بررسی انجام شده، تغییر محسوسی در آمار یاد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل دیده نمی شود.

و این عدم تغییر آمارها یعنی زنگ خطر، زنگ خطر برای فرهنگ سازان این عرصه، از رسانه تا پلیس که تلاشهای شما همچنان بی نتیجه است و باید طرحی نو درانداخت.

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گزارش: نیره شفیعی پور