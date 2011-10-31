گزارشی از یک جشن آسمانی در گلستان/ وقتی سکه از عیار می افتد

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها با آنکه یافتن زوجهایی که قباله های ازدواجشان با سکه عیاردار نمی شود و تنها با مهر گیاه و قلبی مملو از مهر و محبت پیوند آسمانی ان را جشن می گیرند، سخت است ولی این بدان معنی نیست که چنین زوجهایی وجود نداشته باشند.

در گوشه و کنار گلستان این نگارستان ایران زمین و در بین اقوام مختلف ایرانی از جمله ترکمنها، مازنی، سیستانی، قزاق، کتولی و ... زوجهایی وجود دارند که عشق و صمیمیت را مهریه زندگیشان قرار داده اند.

مهریه های سنگین همانند هفت خانی که دیو سپید شاهنامه نیز در برابر آن زانو می زند و همانند بمبمی است که زیر سقفهای زندگی مشترک کار گذاشته می شود و هر لحظه امکان انفجار وجود دارد و چه بسا اینکه سقفهایی را تاکنون ویران کرده است.

در این بازار پرزرق و برق و پرعیار سکه و طلا، زوجهایی هستند که چند شاخه گل محمدی و یک جلد کلام الله مجید را نشانه عشق آسمانی شان قرار داده اند تا در پناه کتاب آسمانی، زندگی آسمانی داشته باشند.

در جشن پیوند آسمانی که در گلستان به مناسب سالروز ازدواج امیرمومنان (ع) و فاطمه زهرا (س) برگزار شد، زوجهای جوانی حضور داشتند که از زرق و برق غول مهریه گذشتند و دلهایشان را با مهر گره زده بودند.

کبری نوعروس 22 ساله ای که یک جلد کلام الله مجید و تنها 14 سکه بهار آزادی را به عنوان مهریه در سند ازدواجش ثبت کرده بود، در این زمینه گفت: اینکه می گویند مهریه سنگین عامل قوام و دوام زندگی است، تفکری اشتباه است.

این نوعروس گرگانی بیان داشت: چه بسا که اگر در زندگی عشق و محبت و تفاهم نباشد، هزاران هزار سکه های طلا نیز نمی تواند باعث ثبات زندگی شود.

" زینب " دیگر نوعروس گلستانی که در جشن پیوند آسمانی شرکت کرده بود، گفت: سفر مکه مکرمه را شرط عقدم با " مهدی " قرار دادم و این شرط در صورتی قابل اجراست که همسرم تمکن مالی برای انجام شرط داشته باشد.

وی افزود: اینکه مهریه سنگین معیار و عیار ازدواج قرار می گیرد نوعی توهین به مقام والای زن است و این اصل در اسلام نیز مورد نکوهش است.

اینجا همه جا رنگ و بوی آسمانی داشت، همه این زوجهای جوان به بهانه آنکه از زرق و برق مادیات و تجملات زندگی گذر کردند، دور هم جمع شده بودند و به این عشق آسمانی شان شادباش می گفتند.

نگاهی به آمارها نشان می دهد بر اثر طلاق، زنان بیشتر از مردان در معرض آسیب قرار می‌گیرند و بر اساس تحقیقات صورت گرفته 90 درصد از مردان حداکثر تا دو سال بعداز طلاق ازدواج می‌کنند و این در صورتی است که فقط 15 درصد زنان بعداز طلاق امکان ازدواج پیدا می‌کنند.

علل طلاق در استان گلستان اعتیاد، عوامل اقتصادی از جمله بیکاری، مادی گرایی، مصرف گرایی، ناتوانی جنسی یکی از زوجین، ناهمگونی فرهنگی و اجتماعی، اختلاف سنی زیاد، عدم بلوغ و استقلال فکری زوجین، فقدان فرهنگ مذاکره و گفت‌وگو بین زوجین و ازدواج‌های ناشی از عدم آگاهی و شناخت بیان می شود.

مهریه سنگین؛ بمب زندگی

به تاکید کارشناسان، عشق با تعهد نسبت به همدیگر کامل می شود و نه با مهریه و از آنجاییکه زن دارای وجودی عاطفی است در رسم دینی ما به او سه بار فرصت داده می شود تا بر سر سفره عقد تفکر کند و شرایط عقد را بپذیرد و به زوج جواب دهد.



امام جمعه دلند درباره ازدواح آسان معتقد است: اگر بخوهیم زندگی ساده ای داشته باشیم، تنها راه نجات نزدیک شدن به قرآن و عترت است و دوری از قرآن و عترت نیز مایه آسیب است.



حجت الاسلام علی اکبر نصرتی افزود: اسلام نگاهی که به ازدواج دارد، معنوی و عرفانی است و اگر این نگاه مادی شود، این امر در اصل و ادامه زندگی مانع ایجاد می کند.

وی افزود: وقتی برای ازدواج مهریه سنگین مطرح می شود، مهریه سنگین بمبی است که در ساختمان زندگی کار گذاشته می شود و هر آن امکان انفجار وجود دارد.



وی با اشاره به زندگی حضرت زهرا (س) گفت: این بانوی مکرمه در اصل ازدواج ساده بودند و تمام سنتهای غلط را کنار گذاشتد.



حجت الاسلام نصرتی تاکید کرد: اساس زندگی در اسلام مهر و محبت است و نگاه صرف مادی موجب می شود تا زندگی دوام نداشته باشند.

