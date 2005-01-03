پنج اولويت اساسي در دستور كار بوش در دور دوم رياست جمهوري

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس ، دستكم در دوسال اول دور دوم رياست جمهوري بوش ، جنگ و بازسازي در عراق بر مسائل ديگر بين المللي ارجحيت دارد .



ماكس بوت يك كارشناس محافظه كار در امور امنيت ملي در شوراي روابط خارجي آمريكا گفت : اولين اولويت بدست آوردن حق عراق است.



بنابراين گزارش برخي از مقامات بر اين باورند كه دولت جديد علاوه بر مسائل فوق مي بايست درابتدا با يك چشم بندي به برخي از شكايتها در باره عدم كمك كافي آمريكا به حادثه سونامي كه جان بسياري را جنوب آسيا گرفت پاسخ مناسبي بدهد .

درهمين رابطه منابع خبري اعلام كردند بوش در تاريخ بيستم ژانويه براى بار دوم به عنوان رييس جمهور آمريكا سوگند ياد خواهد كرد و ده روز پس از اين امر، قرار است كه انتخابات سراسرى عراق برگزار شود و بدين ترتيب وى وقت چندانى براى به تحقق رساندن طرحها و نقشه هايش نخواهد داشت. اگر ايالات متحده موفق نشود، انتخاباتى كم و بيش عادلانه و منظم در عراق برگزاركند، تمامى پروژه دمكراتيزه كردن خاورميانه به خطر ميافتد.

در كنار معضل عراق، اختلافات اسراييل و فلسطين، يكى ديگر از مسايلى است كه سرنوشت پروژه بوش براى دمكراتيزه كردن منطقه به آن بستگى دارد. وى پس از مرگ ياسر عرفات رهبر فقيد تشكيلات خودگردان فلسطين به احياى فرايند صلح خاورميانه اميد بسته است.

ايران و كره شمالى نيز از ديگر موضوعاتى است كه در دستور كار دوره دوم رياست جمهورى جرج دبليو بوش جاى دارد. البته بعيد به نظر ميرسد كه وى بار ديگر دست به عمليات نظامى زند. وى در مورد مسئله برنامه اتمى كره شمالى مي كوشد كه از طريق مذاكره و با يارى كشورهاى همسايه كره شمالى و همچنين روسيه، اختلافات را رفع كند.

از سوى ديگر به نظر ميرسد كه بوش در مورد برنامه اتمى جمهورى اسلامى، از صبر و تحمل كمترى برخوردار است و ممكن است در صورت بالا گرفتن دوباره مشاجرات اتمى و بحث غنى سازى اورانيوم، آمريكا بار ديگر بر فشارهاى خود بيافزايد و قضيه را به شوراى امنيت سازمان ملل بكشاند.