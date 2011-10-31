مخالف هرگونه حضور بیگانگان در افغانستان هستیم

به گزارش خبرنگار مهر ازهرات، "رحیم محمدی یکتا" سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات در یک نشست خبری با اشاره به مذاکرات آمریکا و افغانستان درباره پیمان راهبردی واشنگتن- کابل گفت: ایران با حضور و دخالت بیگانگان با هر نامی در افغانستان مخالف است.

به اعتقاد محمدی یکتا این پیمان برای تامین امنیت درافغانستان نیست، بلکه در راستای ایجاد ناامنی دایمی در این کشور خواهند بود.

در این نشست خبری که شماری از خبرنگاران رسانه های بین المللی نیز حضور داشتند این دیپلمات ارشد ایران حضور ده ساله غربی ها در افغانستان را در تامین امنیت ناکام خواند واظهار داشت: غربی ها که با ۲۰۰ هزار نیرو نتوانستند امنیت بیاورند با دو یا سه پایگاه چطور می‌توانند امنیت برقرار کنند.

وی در ادامه گفت: "پایگاه‌های نظامی امریکا منشأ دایمی ناامنی در افغانستان است و مرکزی خواهد بود برای بازتولید ناامنی،‌ حمایت از یک گروه بر علیه یک گروه دیگر و به‌جان هم انداختن مردم افغانستان."

این دیپلمات ارشد ایرانی گفت که "دیکته کردن،‌ نیرنگ و حیله"‌ برای بستن پیمان استراتژیک جای بحث ویژه‌ای دارد، اما مردم افغانستان باید مشکل خود را خودشان حل کنند، چرا که به گفته وی دیگران مشکل افغانستان را حل نخواهند کرد.

گفته می‌شود که ایجاد پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان از موضوعات اصلی پیمان استراتژیک میان دو کشور است.

"حامد کرزای"‌ رئیس جمهور افغانستان گفته است این پیمان بر اساس "منافع سیاسی، اقتصادی و نظامی" کشورش منعقد خواهد شد و یکی از شرط‌های امضای‌ آن "برقراری صلح و تأمین ثبات در افغانستان" می‌باشد و خاک این کشور تحت هیچ شرایطی بر علیه کشورهای همسایه و منطقه مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

گفتنی است افغانستان نیز در آستانه نشست بزرگ سنتی این کشور (لویی جرگه) با حضور صدها تن از نمایندگان اقشار مختلف مردم است تا در مورد بستن پیمان استراتژیک با آمریکا تصمیم بگیرند.