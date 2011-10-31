به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که چاپخانهها این روزها مشغول دریافت سفارشهای موسسات و شرکتها برای چاپ تقویم و سررسید هستند، بر اساس آئیننامه جدید ابلاغی از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور، مناسبت «روز ملی صنعت چاپ» از الزامات تقویم حذف شده است.
منصور واعظی که در غرفه «مهر» در هجدهمین نمایشگاه بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها حضور یافته بود، درباره دلیل تصمیم اخیر این شورا برای حذف مناسبت «روز ملی صنعت چاپ» از الزامات تقویم رسمی کشور ابتدا گفت: روال تقویم اینگونه نیست که تمام روزها را با مناسبتهایی پُر کنیم.
دبیر شورای فرهنگ عمومی افزود: ما اولویت بندی میکنیم؛ بعد درباره الزام یا غیرلازم بودن آن در تقویم تصمیم میگیریم.
واعظی با بیان اینکه از ابتدای درج مناسبتها در تقویم تاکنون بیش از 250 مناسبت از سوی شورای فرهنگ عمومی مصوب شده است، افزود: برای اینکه تقیم سبکتر شود و در عین حال به برخی مناسبتها توجه ویژهای بشود و این نیاز داشت که مناسبتهای تقویم مورد بازنگری قرار گیرد.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور ادامه داد: مناسبتهایی در تقویم بود که سازمان پیشنهاددهنده آن یا دیگر وجود نداشت یا کاری برای این مناسبت انجام نمیداد و به همین خاطر از تقویم رسمی کشور حذف شد.
وی در ادامه به تصمیمات اخیر این شوا پرداخت و گفت: شورای فرهنگ عمومی در چند جلسه اخیر خود بر بحث مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد عفاف و حجاب و عملکرد دستگاههای مختلف متمرکز شده است.
واعظی افزود: در واقع ما پیگیر عملکرد دستگاههای متولی در این زمینه هستیم؛ تاکنون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، نیروی انتظامی و سازمان تبلیغات اسلامی گزارش عملکرد خود را به شورای فرهنگ عمومی ارائه کردهاند.
دبیر شورای فرهنگ عمومی همچنین از سازمان صدا و سیما و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان دستگاههایی نام برد که هنوز گزارش خود را از عملکردشان در مورد عفاف و حجاب ارائه نکردهاند.
وی با بیان اینکه در مجموع دستگاههای مذکور اقدامات و فعالیتهایی برای گسترش فرهگ عفاف و حجاب انجام دادهاند، اما آن اثربخشی را که مورد انتظار شورای فرهنگ عمومی کشور است، ندارد.
واعظی همچنین نظر خودش را درباره وضعیت عفاف و حجاب در جامعه اینگونه بیان کرد: با توجه به اقتضائات جامعه ما، رعایت حدود شرعی در پوشش و آرایش خیلی خوب و چشمگیر نیست، اما در عین حال من از وضعیت عفاف و حجاب در جامعه ناراضی نیستم.
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