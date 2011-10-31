جشنواره تغذیه سالم در شهرستان بویین زهرا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در این جشنواره که روز دوشنبه با حضور فرماندار و مسئولان شهرستان و اقشار مختلف مردم برگزار شد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بویین زهرا تولیدغذای سالم را یکی از برنامه های جهاد کشاورزی برشمرد و گفت: در راستای تولید محصول سالم و توسعه پایدار بخش طرح های خوبی طی چند سال اخیر در استان و این شهرستان اجرا شده است.

مرتضی شعبان نژاد تولید محصول ارگانیک و بدون سم را یکی از این سیاست ها برشمرد و بر آمادگی جهاد کشاورزی برای تولید محصول سالم تاکید کرد.

شعبان نژاد هدف از اجرای این طرح را ترویج مصرف و طبخ مواد غذایی سالم و نقش آنها در سلامت جسمی و روانی عنوان کرد.

دراین جشنواره بخشهای متعددی از جمله همایش و کارگاه آموزشی سلامت، کارگاه طبخ آبزیان، بخش مسابقه 50 نفر از بانوان شهرستان با طبخ غذاهای متنوع برگزار شد.