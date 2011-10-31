  1. استانها
  2. قزوین
۹ آبان ۱۳۹۰، ۹:۵۸

مرتضی شعبان نژاد:

جشنواره تغذیه سالم در شهرستان بویین زهرا برگزار شد

جشنواره تغذیه سالم در شهرستان بویین زهرا برگزار شد

بویین زهرا - خبرگزاری مهر: جشنواره تغذیه سالم در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بویین زهرا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در این جشنواره که روز دوشنبه با حضور فرماندار و مسئولان شهرستان و اقشار مختلف مردم برگزار شد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بویین زهرا تولیدغذای سالم را یکی از برنامه های جهاد کشاورزی برشمرد و گفت: در راستای تولید محصول سالم و توسعه پایدار بخش طرح های خوبی طی چند سال اخیر در استان و این شهرستان اجرا شده است.
 
مرتضی شعبان نژاد تولید محصول ارگانیک و بدون سم را یکی از این سیاست ها برشمرد و بر آمادگی جهاد کشاورزی برای تولید محصول سالم تاکید کرد.
 
شعبان نژاد هدف از اجرای این طرح را ترویج مصرف و طبخ مواد غذایی سالم و نقش آنها در سلامت جسمی و روانی عنوان کرد.
 
دراین جشنواره بخشهای متعددی از جمله همایش و کارگاه آموزشی سلامت، کارگاه طبخ آبزیان، بخش مسابقه 50 نفر از بانوان شهرستان با طبخ غذاهای متنوع برگزار شد.
کد مطلب 1447987

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها