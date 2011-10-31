قطر خواستار گفتگوی ایران و عربستان برای حل اختلافات شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی قطر، شیخ حمد بن جاسم آل ثانی گفت: به گمان من بهترین و آسان‌ترین راه برای حل این مسئله دیدار مقام های دو کشور است.

شیخ حمد بن جاسم آل ثانی افزود: ایران و عربستان سعودی دو کشور مهم هستند و شایسته است روابط حسنه داشته باشند.

نخست وزیر قطر همچنین ابراز امیدواری کرد که اتهام دست داشتن ایران در توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن، نادرست باشد و غیرواقعی بودن آن مشخص شود.

نخست وزیر قطر گفت که ما عضو کشورهای همکاری خلیج فارس هستیم و منافعی در ثبات و امنیت در عربستان سعودی داریم و امیدوارم اتهامات مطرح شده نادرست باشد.

شیخ حمد بن جاسم آل ثانی همچنین گفته است: ما هنوز منتظر بررسی مدارک و شواهد مورد ادعای آمریکا هستیم.