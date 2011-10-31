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۹ آبان ۱۳۹۰، ۸:۵۹

قطر خواستار گفتگوی ایران و عربستان برای حل اختلافات شد

قطر خواستار گفتگوی ایران و عربستان برای حل اختلافات شد

نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر از ریاض و تهران خواست در مورد اتهام ترور سفیر عربستان در واشنگتن به طور مستقیم گفتگو کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی قطر، شیخ حمد بن جاسم آل ثانی گفت: به گمان من بهترین و آسان‌ترین راه برای حل این مسئله دیدار مقام های دو کشور است.

شیخ حمد بن جاسم آل ثانی افزود: ایران و عربستان سعودی دو کشور مهم هستند و شایسته است روابط حسنه داشته باشند.

نخست وزیر قطر همچنین ابراز امیدواری کرد که اتهام دست داشتن ایران در توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن، نادرست باشد و غیرواقعی بودن آن مشخص شود.

نخست وزیر قطر گفت که ما عضو کشورهای همکاری خلیج فارس هستیم و منافعی در ثبات و امنیت در عربستان سعودی داریم و امیدوارم اتهامات مطرح شده نادرست باشد.

شیخ حمد بن جاسم آل ثانی همچنین گفته است: ما هنوز منتظر بررسی مدارک و شواهد مورد ادعای آمریکا هستیم.

کد مطلب 1447991

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