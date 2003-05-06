رييس مجلس از تلاشهاي هلال احمر جمهوري اسلامي ايران تقدير كرد

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري مهر ، رييس مجلس با اشاره به خدمات ارزنده هلال احمر در سطح كشور و منطقه به هنگام بروز حوادث و مسائل جهاني گفت : با توجه به اينكه هلال احمر در بخشهاي مختلف امداد و نجات ، جوانان ، دارو ، درمان و مداواي مجروحين فعاليت دارد نياز مند حمايت و پشتيباني بيشتر مسئولان است و بايستي امكانات بيشتري در اختيار اين سازمان قرار گيرد .

آقاي كروبي همچنين بر توجه هلال احمر به تهيه و تامين داروهاي خاص به صورت مستمر و با قيمت مناسب و ارزان به خصوص براي معلولان و جانبازان تاكيد كرد و با اشاره به وسعت و گستردگي كار صليب سرخ جهاني خواستار تقويت اين سازمان شد وگفت : نبايد در هيچ جايي مانع فعاليتهاي بشردوستانه هلال احمر شد.

آقاي كروبي با تقدير از مسئولان و دست اندركاران هلال احمر بر لزوم تقويت نظارت برفعاليتهاي اين سازمان و همچنين ايجاد و توسعه مراكز خدمات مختلف امداد ونجات در كشور تاكيد كرد .

