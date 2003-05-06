۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۲:۳۸

در آغاز جلسه امروز مجلس شوراي اسلامي

رييس مجلس از تلاشهاي هلال احمر جمهوري اسلامي ايران تقدير كرد

آ قاي كروبي در آغاز جلسه امروز مجلس با تبريك فرا رسيدن روز جهاني صليب سرخ از تلاشهاي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران تقدير كرد

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري مهر ، رييس مجلس با اشاره به خدمات ارزنده هلال احمر در سطح كشور و منطقه به هنگام بروز حوادث و مسائل جهاني گفت : با توجه به اينكه هلال احمر  در بخشهاي مختلف امداد و نجات ، جوانان ، دارو ، درمان و مداواي مجروحين فعاليت دارد نياز مند حمايت و پشتيباني بيشتر مسئولان است و بايستي امكانات بيشتري در اختيار اين سازمان قرار گيرد .
آقاي كروبي همچنين بر توجه هلال احمر به تهيه و تامين داروهاي خاص به صورت مستمر و با قيمت مناسب و ارزان  به خصوص براي معلولان و جانبازان تاكيد كرد و با اشاره به وسعت و گستردگي كار صليب سرخ جهاني خواستار تقويت اين سازمان  شد وگفت : نبايد در هيچ جايي مانع فعاليتهاي بشردوستانه هلال احمر شد.
آقاي كروبي با تقدير از مسئولان و دست اندركاران هلال احمر بر لزوم تقويت نظارت برفعاليتهاي اين سازمان و همچنين  ايجاد و توسعه مراكز خدمات مختلف امداد ونجات در كشور تاكيد كرد .
