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۱۴ دی ۱۳۸۳، ۱۰:۲۶

وزير امورخارجه روسيه در گفتگو با هندلز بلات :‌

روسيه خواهان عضويت اوكراين در ناتو است

وزير امورخارجه روسيه در گفتگو با روزنامه آلماني هندلزبلات اعلام كرد كه روسيه خواهان عضويت اوكراين در ناتو است .

به گزارش خبرگزاري مهر ، " سرگئي لاوروف " وزير امورخارجه روسيه در ادامه اين گفتگو خاطرنشان ساخت : روسيه بعنوان كشوري كه در پي احقاق حقوق كشورهاي همسايه خود است خواهان عضويت اوكراين در سازمان پيمان آتلانتيك شمالي ( ناتو ) است .

وزير امورخارجه روسيه همچنين با اعلام اين مطلب كه روسيه راه عضويت اوكراين در ناتو را هموار مي كند ،‌ تصريح كرد : اين در حالي است كه در نهايت اوكراين بايد در اين زمينه تصميم گيري  و راه موردنظر خود را انتخاب كرده و در سازمان يا ارگان مورد نظر خود عضويت يابد .

لاوروف در ادامه به هندلز بلات گفت : " ولاديمير پوتين " رئيس جمهوري روسيه نيز به همين اصل معتقد است .

کد مطلب 144801

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