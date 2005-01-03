روسيه خواهان عضويت اوكراين در ناتو است

به گزارش خبرگزاري مهر ، " سرگئي لاوروف " وزير امورخارجه روسيه در ادامه اين گفتگو خاطرنشان ساخت : روسيه بعنوان كشوري كه در پي احقاق حقوق كشورهاي همسايه خود است خواهان عضويت اوكراين در سازمان پيمان آتلانتيك شمالي ( ناتو ) است .
وزير امورخارجه روسيه همچنين با اعلام اين مطلب كه روسيه راه عضويت اوكراين در ناتو را هموار مي كند ، تصريح كرد : اين در حالي است كه در نهايت اوكراين بايد در اين زمينه تصميم گيري و راه موردنظر خود را انتخاب كرده و در سازمان يا ارگان مورد نظر خود عضويت يابد .
لاوروف در ادامه به هندلز بلات گفت : " ولاديمير پوتين " رئيس جمهوري روسيه نيز به همين اصل معتقد است .
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