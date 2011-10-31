بررسی آخرین وضعیت دو بیماری باغات مرکبات کشور

به گزارش خبرنگار مهر بیماری جاروک جادوگر لیموترش یک بیماری مهم و خطرناک است که در سالهای اخیر خسارت زیادی به باغات لیموترش جنوب کشور وارد کرده است. این بیماری ناشی از یک فیتوپلاسما است.

گرینینگ یا بیماری میوه سبز مرکبات نیز نوعی بیماری خطرناک باکتریایی است که تا سالهای اخیر به عنوان یک بیماری قرنطینه ای برای کشور محسوب می شود و شیوع آن طی دو سال گذشته در جنوب کشور گزارش شده است. منشا این بیماری ناشی از یک باکتری سخت است.



در این راستا موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور با همکاری سازمان حفظ نباتات و مراکز تحقیقات استانهای آسیب‌ دیده کارگاه آموزشی برای بررسی آخرین وضعیت بیماری جاروک لیموترش و گرینینگ به عنوان مهمترین عوامل خسارت زای مرکبات و یکی از مشکلات پیش روی تولید مرکبات ارگانیک برگزار می کند.



در این کارگاه آموزشی، گزارشهای مربوط به تحقیقات انجام شده بر روی بیماری جاروک لیموترش و مدیریت بیماری و برهمکنش میزبان- پاتوژن در بیماری جاروک لیموترش ارائه می شود.



این کارگاه آموزشی فردا سه شنبه 10 آبان ماه در موسسه تحقیقات گیاهپزشکی برگزار می شود.