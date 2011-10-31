برنامه خطرناک آمریکا برای خلیج فارس/ طراحی "ساختار امنیتی جدید"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، پس از خروج از عراق دولت باراک اوباما برنامه هایی را برای افزایش حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس تدوین کرده است.

این موضوع از سوی چند دیپلمات و فرمانده ارتش آمریکا تائید شده و بخشی از آن شامل تشکیل یک گروه ویژه عملیاتی در کویت برای مقابله با شورش های احتمالی در عراق و بازگرداندن امنیت به این کشور در صورت وخیم شدن اوضاع امنیتی در آن است.

به نوشته این روزنامه، این برنامه برای چندین ماه در دولت آمریکا مورد بحث و بررسی بود و پس از سخنان چندی قبل اوباما در مورد خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق این برنامه در اولویت قرار گرفت.

بر همین اساس، پس از آنکه آمریکا نتوانست بغداد را راضی کند که 20 هزار نفر از نظامیان آمریکایی را در عراق حفظ نماید، پنتاگون شروع به تدوین برنامه های جدیدی برای حضور در منطقه خلیج فارس کرد.

برای رسیدن به این هدف، پنتاگون علاوه بر آنکه مذاکراتی را با کویت انجام داد تا همچنان بخشی از نظامیان آمریکایی در این کشور باقی بمانند، راه های افزایش تعداد ناوهای خود در آبهای خارج فارس را نیز بررسی کرده است.

علاوه بر آن، دولت آمریکا مذاکراتی را نیز با شش عضو شورای همکاری خلیج فارس شامل عربستان، قطر، کویت، بحرین، امارت و عمان با هدف افزایش تبادلات نظامی و همچنین ایجاد یک "ساختار امنیتی جدید" برای خلیج فارس انجام داده است.

به نوشته نیویورک تایمز، بخشی از این ساختار امنیتی جدید شامل توسعه گشتهای هوایی و دریایی و همچنین سپر موشکی در منطقه است.