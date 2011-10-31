مسابقه های قرآن خراسان رضوی ویژه بانوان با رویکرد خانواده برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا سعیدی یکشنبه شب در حاشیه جلسه کمیته بانوان این مسابقات به خبرنگاران اظهار داشت: باید برنامه ای هدفمند برای برگزاری مسابقات قرآن کریم تدوین شود و در طول سال مقدمات آن فراهم و اقشار مختلفی را نیز در نظر بگیرد.

وی افزود: کمیته بانوان با دستگاه ها و ادارات مختلف و جامعه هدفش و همچنین مشاورین فرمانداران جلساتی را برگزار کرده است و در شهرستان ها نیز ستادی برای مسابقات برپا شده است.

وی با بیان اینکه تعداد منابع درخواستی از اوقاف برای ادارات و فرمانداری های استان ارسال شده است، افزود: همچنین تمامی موارد مربوط به مسابقات در سایت بانوان استان قرار گرفته و اطلاع رسانی شده است.

سعیدی با انتقاد از زمان برگزاری مسابقات گفت: زمان برگزاری مسابقات و اطلاع رسانی بسیار دیر آغاز شده و براین اساس ممکن است بازدهی مورد انتظار را نداشته باشد.

سعیدی ادامه داد: اگر این مسابقات درست و به موقع برگزار شود فرصتی است برای ترغیب و ایجاد انگیزه برای مخاطبینی که در محضر قرآن زانو زده اند.

وی با بیان اینکه باید یک برنامه هدفمند برای مسابقات مدون شود، افزود: مسابقات باید از محلات و از بطن مردم شروع شود و این مسابقات باید مقدمه ای برای کارهای عمیق باشد.

دبیر کمیته بانوان ستاد مسابقات قرآن خراسان رضوی با بیان اینکه برای تشکیل جامعه قرآنی بسترهای لازم وجود دارد، اضافه کرد: مسابقات باید آسیب شناسی شود و در نحوه و چگونگی برگزاری مسابقات نیز بازنگری شود.