به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه در دیدار آقای مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق با اشاره به استقرار و استقلال کنونی عراق تأکید کردند: ایستادگی یکپارچه همه اقوام و مذاهب عراق در برابر فشارهای امریکا و مخالفت با مصونیت قضایی نظامیان اشغالگر و در نهایت مجبور شدن امریکا به خروج از عراق، یک صفحه زرین در تاریخ این کشور است.

ایشان افزودند: با وجود حضور نظامی و سیاسی امریکا در عراق و فشارهای این کشور، اما همه عراق اعم از کرد و عرب و شیعه و سنی، به امریکا «نه» گفتند که این موضوع بسیار مهمی است.



رهبر انقلاب اسلامی همزیستی مسالمت آمیز اقوام و مذاهب مختلف در عراق را مغتنم شمردند و خاطرنشان کردند: شرایط کنونی ثبات و استقرار در عراق مایه خرسندی جمهوری اسلامی ایران است و همه اقوام و مذاهب باید دست در دست یکدیگر، در جهت ساختن عراق نوین تلاش کنند.



ایشان همچنین تأکید کردند: جمهوری اسلامی ایران از عراق یکپارچه و برخوردار از ثبات حمایت خواهد کرد و لازم است خرابی های ایجاد شده در عراق هرچه سریعتر بازسازی شود تا عراق یکپارچه بتواند به جایگاه حقیقی خود دست یابد.



حضرت آیت الله خامنه ای، همه اقوام و مذاهب در عراق را برادران نزدیک ایران و دارای روابط ریشه دار تاریخی با مردم ایران دانستند و تأکید کردند: روابط کنونی جمهوری اسلامی ایران و عراق خوب است اما باید روز به روز گسترده تر شود.



آقای مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در این دیدار ضمن ابراز خرسندی فراوان از دیدار با رهبر انقلاب اسلامی، ایران را کشور دوست و بسیار نزدیک مردم عراق خواند و گفت: ما هیچگاه لطف و کمک های دولت و مردم ایران را در روزهای سخت عراق فراموش نخواهیم کرد.



آقای بارزانی، تأکید کرد: همه اقوام و مذاهب عراق باید در جهت حفظ این پیروزی تلاش کنند و قطعاً ما همواره به کمکها و راهنمایی های ایران احتیاج خواهیم داشت.