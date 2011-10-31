کوروش رجلی به اردوی تیم ملی تکواندو دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید تمرینات تیم ملی تکواندوی کشورمان از صبح امروز دوشنبه در خانه تکواندو آغاز می شود. سرمربی جدید تیم ملی تکواندو که 6 تکواندوکار را به اردوی آماده سازی این تیم فراخوانده بود، از کوروش رجلی هم برای حضور در این اردو دعوت بعمل آورد.

رجلی که در مسابقات جهانی 2011 موفق به کسب مدال برنز شده و مدال طلای تورنمنت منچستر را کسب کرده بود، به دلیل آسیب دیدگی به اردوی تیم ملی دعوت نشده بود که با ارائه گزارشی از وضعیت آمادگی خود به سرمربی تیم ملی، می تواند در کنار سایر اردونشینان تمریناتش را آغاز کند.

اردوی آماده سازی تیم ملی تکواندوی کشورمان از صبح امروز در خانه تکواندو با حضور سرمربی جدید تیم ملی و مسئولان فدارسیون آغاز خواهد شد.