به گزارش خبرنگار مهر، باغ تاریخی جهان نما در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۳۵۱ با شماره ۹۲۸ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید و در سال ۱۳۸۱ پس از تصویب شورای توسعه فرهنگی استان فارس از سوی سازمان مسکن و شهرسازی تملک شد، این باغ برای احیا و همچنین ایجاد باغ موزه ادبیات ایران و اتصال به مجموعه حافظیه دراختیار شهرداری شیراز قرار گرفت.

خبرگزاری مهر دو هفته پیش گزارشی در مورد نصب دو ستون قرمز رنگ در عمارت تاریخی باغ جهان نما توسط شهرداری شیراز و خدشه به حریم بصری این بنا منتشر کرد. این ستونها درحالی درست مقابل عمارت و در آغاز ورود گردشگران به باغ قرار داده شده است که هر اثر تاریخی دارای منظر و حریم بصری و تاریخی ثبت شده است و نصب هر بنایی که به حریم بصری آن ساختمان تاریخی خدشه وارد کند غیر قانونی تلقی می شود.

پس از پیگیری مسئولان اداره کل میراث فرهنگی استان فارس، معاون میراث فرهنگی این اداره کل، با بیان اینکه مکان قرار گیری ستون‌های باغ جهان نما از نظر فنی مورد تایید میراث فرهنگی نیست گفته است: این باغ در اختیار شهرداری است و نصب دو ستون قرمز رنگ جلو در ورودی باغ، بدون هماهنگی با میراث فرهنگی انجام شده‌است.

عبدالرضا نصیری، با اعلام اینکه جنس ستون‌های نصب شده پلاستیکی است و جابه‌جایی آنها به راحتی امکانپذیر است بیان کرد: با تعامل خوب شهرداری و اداره میراث فرهنگی فارس به زودی ستون‌های جهان نما در جای مناسب قرار می‌گیرند.