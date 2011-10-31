تعمیق فرهنگ بسیج، نظام اسلامی را ماندگار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی صبح دوشنبه در جلسه‌ای با حضور اعضای شورای هماهنگی کانون بسیج مهندسین این شهرستان افزود: نظام اسلامی با کادرسازیهایی که در بسیج مهندسین صورت می‌گیرد به اهدافش زودتر دست می‌یابد.

وی بسیج مهندسین را کانون ایجاد همبستگی وانسجام نیروهای متخصص باورمند به نظام اسلامی دانست.

وی گفت: نظام اسلامی برای پویایی و ماندگاری خود نیازمند تامین کادرهایی است که ضمن پایبندی به ایمان و اهداف نظام آماده خدمت جهادی باشند که این کادرها در بسیج شکل خواهد گرفت.

احمدی افزود: بسیج مهندسین کانون ایجاد همبستگی و انسجام نیروهای متخصص باورمند به نظام اسلامی است.

گنبد کاووس در شرق گلستان واقع شده است.