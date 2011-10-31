پنجمین مسابقه داخلی هیئت کاراته گناباد برگزار شد

محمد علی نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مسابقات در رشته کاتای انفرادی رده سنی نونهالان و نوجوانان با شرکت 50 کارته کا از باشگاه های کاراته شهرستان برگزار شد.

نصیری تصریح کرد: در پایان این مسابقه مصطفی صمیمی مقام اول، حمید رضاحجازی مقام دوم و پوریا پدرام و مهدی عرب مقام سوم را کسب کردند.

نصیری در مورد مسابقات کاتای انفرادی بانوان نیز افزود: مسابقات کاتای انفرادی بانوان در چهار رده سنی در سالن پوریای ولی مجموعه ورزشی انقلاب با شرکت 30 کارته کا از باشگاه های کاراته شهرستان برگزار شد.

وی ادامه داد: در قسمت نونهالان مقام اول را سارا ساعدی فر، مقام دوم توسط فاطمه کرامتی و مقام سوم توسط عاطفه قویدل کسب شد.

نصیری افزود: در بخش نوجوانان نیز اسماء طاهری مقام اول، عاطفه صافدل مقام دوم و هانیه بخشی زاده مقام سوم را کسب کردند.

وی افزود: در بخش جوانان کیمیا کافی مقام اول ، سمیرا عارفی مقام دوم و نسیم برومند مقام سوم را بدست آوردند.

نصیری ادامه داد: در قسمت بزرگسالان نیز سهیلا شاهرخی مقام اول، فهیمه بخشی زاده مقام دوم و طلعت ابراهیم نیا مقام سوم را کسب کردند.