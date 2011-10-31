به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رضایی مسئول برگزاری این کارگاه اظهار کرد: هدف از برگزاری این دوره، آشنایی طلاب و دانشجویان با مبانی تمدن مدرن و شناخت دسیسههای دشمنان در عرصه جنگ نرم و حرکت در راستای منویات و مطالبات مقام معظم رهبری مبنی بر آگاهی قشر جوان به ویژه طلاب و دانشجویان از شرایط و اندیشههای حاکم بر جهان امروز است.
وی با بیان این که افتتاحیه این نشست هفتم آبانماه با حضور داوود حیدری، معاونت پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار شد، گفت: مباحث این دوره در چهار محور اصلی مطرح و تشریح شد.
وی نخستین محور را چیستی و چرایی مطالعات غربشناسی و ضرورت توجه و اهتمام دانشجویان به جریانات و مطالعات غربشناسی عنوان کرد.
وی بیان داشت: در دومین محور به مولفههای شکل گیری تمدن مدرن به صورت تحلیلی پرداخته خواهد شد که از جمله آنها میتوان به بررسی تاریخ تمدن غرب با تاکید بر تحولات رنسانس، تفکر و فرهنگ حاکم بر مدرنیته، بحران مدرنیته، آشنایی با مکاتب فلسفی و سیاسی غرب مدرن از جمله لیبرالیسم، اومانیسم و سکولاریسم اشاره کرد.
رضایی از شناخت تاثیرات مدرنیته بر مبانی و فرهنگ دین اسلام به عنوان محور سوم یاد کرد و گفت: پس از آشنایی اجمالی شرکتکنندگان با مبانی کلی حاکم بر تمدن مدرن به بررسی نسبت اسلام و تجدد، علم و دین، دین و تکنولوژی، رسانه دینی و دین رسانه، دین و نظام طبیعت، معماری اسلامی و معماری مدرن، طب اسلامی و طب مدرن پرداخته خواهد شد.
وی با بیان این که چهارمین محور نسبت گفتمان انقلاب و غرب مدرن است، تصریح کرد: آخرین محور این دوره تحلیل مبانی و اندیشههای انقلاب اسلامی و نسبت آن با تفکرات اومانیستی حاکم بر مدیریت جهان است که مباحث جهان در آستانه ظهور با تاکید بر مباحث غرب و مهدویت، ادبیات انقلابی و بیداری جهانی، نقش روحانیت و انقلاب در حکومت جهانی را در بر میگیرد.
