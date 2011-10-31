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۹ آبان ۱۳۹۰، ۹:۲۶

هفته یازدهم لالیگا/

اوساسونا در حضور 90 دقیقه‌ای نکونام لوانته صدرنشین را مغلوب کرد

اوساسونا در حضور 90 دقیقه‌ای نکونام لوانته صدرنشین را مغلوب کرد

تیم فوتبال اوساسونا درحالیکه از وجود جواد نکونام در ترکیب خود بهره می برد، مقابل تیم لوانته که تا پایان هفته نهم لالیگا صدرنشین جدول رده بندی این مسابقات بود به برتری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته یازدهم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا روز یکشنبه با برگزاری پنج دیدار دیگر پیگیری شد که در مهمترین بازی‌ها تیم‌های اوساسونا، اتلتیکومادرید و مالاگا مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

تیم فوتبال اوساسونا در حالیکه 90 دقیقه جواد نکونام را در ترکیب خود داشت موفق شد با نتیجه 2 بر صفر از سد لوانته صدرنشین رقابت‌ها بگذرد. در این دیدار "آلوارو سخودو" و "خوان فرانسیسکو مارتینز" گل‌های اوساسونا را به ثمر رساندند و سخودو هم در دقیقه 59 با دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد.

در دیگر دیدارهای شب گذشته اتلتیکومادرید با سه گل از سد رئال زاراگوزا گذشت و مالاگا نیز بعد از سه شکست پیاپی بالاخره طعم پیروزی راچشید و با نتیجه 2 بر یک اسپانیول را مغلوب کرد.

- نتایج کامل دیدارهای شب گذشته لالیگا به شرح زیر است:
* اسپورتینگ گیخون یک - اتلتیک بیلبائو یک
گل‌ها: ماته بیلیچ (71) برای گیخون و مارکل سوسائتا (63) برای بیلبائو

* اوساسونا 2 - لوانته صفر
گل‌ها: آلوارو سخودو (40) و خوان فرانسیسکو مارتینز (44)
اخراج: آلوارو سخودو (59 - اوساسونا)

* راسینگ سانتاندر یک - رئال بتیس صفر
گل: کریتسین ریکاردو استوانی (62)

* اتلتیکو مادرید 3 – رئال زاراگوزا یک
گل‌ها: آدریان لوپز (19 و 75) ، آلوارو دومینگز (31) برای اتلتیکومادرید و هلدر پوستیگا (79) برای زاراگوزا

* مالاگا 2 - اسپانیول یک
گل‌ها: خوزه سالومون راندون (5) و آنتونیو گالدانو (73) برای مالاگا و واسکس (45) برای اسپانیول

جدول رده بندی:
1- رئال مادرید 25 امتیاز
2- بارسلونا 24 امتیاز
3- لوانته 23 امتیاز
4- والنسیا 21 امتیاز
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18- راسینگ سانتاندر 8 امتیاز
19- ختافه 7 امتیاز
20- گرانادا 5 امتیاز

کد مطلب 1448034

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