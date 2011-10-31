به گزارش خبرگزاری مهر، هفته یازدهم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا روز یکشنبه با برگزاری پنج دیدار دیگر پیگیری شد که در مهمترین بازی‌ها تیم‌های اوساسونا، اتلتیکومادرید و مالاگا مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

تیم فوتبال اوساسونا در حالیکه 90 دقیقه جواد نکونام را در ترکیب خود داشت موفق شد با نتیجه 2 بر صفر از سد لوانته صدرنشین رقابت‌ها بگذرد. در این دیدار "آلوارو سخودو" و "خوان فرانسیسکو مارتینز" گل‌های اوساسونا را به ثمر رساندند و سخودو هم در دقیقه 59 با دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد.

در دیگر دیدارهای شب گذشته اتلتیکومادرید با سه گل از سد رئال زاراگوزا گذشت و مالاگا نیز بعد از سه شکست پیاپی بالاخره طعم پیروزی راچشید و با نتیجه 2 بر یک اسپانیول را مغلوب کرد.

- نتایج کامل دیدارهای شب گذشته لالیگا به شرح زیر است:

* اسپورتینگ گیخون یک - اتلتیک بیلبائو یک

گل‌ها: ماته بیلیچ (71) برای گیخون و مارکل سوسائتا (63) برای بیلبائو

* اوساسونا 2 - لوانته صفر

گل‌ها: آلوارو سخودو (40) و خوان فرانسیسکو مارتینز (44)

اخراج: آلوارو سخودو (59 - اوساسونا)

* راسینگ سانتاندر یک - رئال بتیس صفر

گل: کریتسین ریکاردو استوانی (62)

* اتلتیکو مادرید 3 – رئال زاراگوزا یک

گل‌ها: آدریان لوپز (19 و 75) ، آلوارو دومینگز (31) برای اتلتیکومادرید و هلدر پوستیگا (79) برای زاراگوزا

* مالاگا 2 - اسپانیول یک

گل‌ها: خوزه سالومون راندون (5) و آنتونیو گالدانو (73) برای مالاگا و واسکس (45) برای اسپانیول

جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 25 امتیاز

2- بارسلونا 24 امتیاز

3- لوانته 23 امتیاز

4- والنسیا 21 امتیاز

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18- راسینگ سانتاندر 8 امتیاز

19- ختافه 7 امتیاز

20- گرانادا 5 امتیاز