استکبار ستیزی هویت اصلی 13 آبان است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید قربانزاده گوگلانی صبح دوشنبه در ستاد هماهنگی مراسم 13 آبان به قرار گرفتن در آستانه 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اشاره کرد.

وی اظهار داشت: رویدادهای مهم آن همچون تبعید حضرت امام خمینی (ره)، شهادت تعدادی از دانش آموزان در سال 57 و تسخیر لانه جاسوسی در سال 58 از وقایع مهم این حرکت است.

قربانزاده گوگلانی بیان داشت: تمام این وقایع علی رغم تفاوت زمانی ، بیانگر حرکت عظیم مردم ایران علیه استکبار و استعمار است و هر یک از آنها در شکل دهی انقلاب نقش خاصی ایفا کرده و هویت هر سه رخداد مبارزه با استکبار و عوامل آن بود.

فرماندار شهرستان ترکمن از تشکیل کمیته های مراسمات، دانش آموزی، طلاب، فرهنگی ، دانشجویی و ... خبر داد.

وی خواستار هماهنگی و همکاری ادارات شهرستان در برگزاری هر چه بهتر و باشکوهتر راهپیمایی 13 آبان شد.

بندرترکمن در غرب گلستان واقع شده است.