قطع برق 3 میلیون شهروند آمریکایی/ ادامه "جنبش تسخیر" در زیر کولاک

برق میلیونها آمریکایی از مریلند تا "ماین" به دلیل بارش سنگین برف قطع شده و نیروگاه ها و ادارات برق نیز اعلام کرده اند که ممکن است این قطعی برق تا چند روز ادامه داشته باشد.

بارش برف از ساعات ابتدایی روز شنبه در ایالت های شرقی آمریکا آغاز شده و اداره هواشناسی آمریکا اعلام کرده که در روزهای آینده یک توده هوای بارشی دیگر وارد منطقه شمال شرقی این کشور خواهد شد.

مقامات آمریکایی نیز هشدار داده اند که ادامه بارش برف ممکن است موجب قطع برق شهروندان بیشتری شود. در اغلب ایالتهایی که بارش برف در آنها گزارش شده شدت بارش به حدی بوده که موجب قطع درختان و سقوط آنها بر روی کابل های انتقال برق شده است.

در همین رابطه فاکس نیوز گزارش داد : میزان بار برف برای ماه اکتبر در آمریکا بی سابقه بوده و حرکت این توده بارشی به سمت شمال نگرانی های زیادی را در آمریکا موجب شده است. بر همین اساس گزارش شده که ماساچوست بدترین وضعیت را در میان مناطق مختلف آمریکا دارد و ارتفاع برف در "پلینفیلد" به 27 اینچ می رسد و در بقیه مناطق نیز حداقل بیش از 20 اینچ برف باریده است.

از سوی دیگر گزارش هایی درباره مرگ سه شهروند آمریکایی بر اثر سرما گزارش شده و در ایالت نیوجرسی نیز وضعیت فوق العاده اعلام شده است.

ادامه جنبش وال استریت

اما این پایان روزهای سخت در آمریکا نیست بلکه جنبش تسخیر که در ابتدا بصورت تسخیر وال استریت آغاز شد و سپس با گسترش به شهرهای دیگر نامهای دیگری همچون "تسخیر شیکاگو" و "تسخیر کنگره" به خود گرفت همچنان ادامه دارد و طی روزهای شنبه و یکشنبه در اغلب ایالتهای آمریکا تظاهرات های ضد سرمایه داری برگزار شد.

در کالیفرنیا این تظاهرات گسرده تر از ایالت های دیگر آمریکا برگزار شد بطوریکه اغلب خبرگزاری های و رسانه های آمریکایی از برگزاری تظاهرات های ضد سرمایه داری در تمام شهرهای ایالت کالیفرنیا خبر دادند.

در همین رابطه در تگزاس و اورگون نیز تظاهرات هایی برگزار شد که با مداخله پلیس و بازداشت معترضین پیگیری شد.

رویترز در این رابطه گزارش داد : تظاهرات هایی در اعتراض به نابرابری های اقتصادی در پورتلند، تگزاس، اورگون، آستین و دیگر شهرهای آمریکا برگزار شد که در شهرهای تگزاس و اورگون پلیس اقدام به بازداشت معترضین کرد.

تظاهرات در این شهرها همراه با دیگر شهرها و ایالت های امریکا برگزار شد و این در حالی بود که در برخی شهرها معترضین در زیر بارش برف دست به تظاهرات زده بودند.

اما در نیویورک و خیابان وال استریت، جایی که جنبش تسخیر از آنجا آغاز شد خبر می رسد که معترضین همچنان در خیابان ها حضور دارند و در سرتاسر این خیابان می توان چادرهای آنها را که هم اکنون با برف پوشیده شده اند را مشاهده کرد.

در همین رابطه برخی خبرگزاری ها و شبکه های خبری همچون الجزیره گزارش داند که "معترضین جنبش تسخیر وال استریت هم اکنون با سرما می جنگند" را منتشر کرده اند.

برخی از رسانه های آمریکایی نیز با اشاره به در پیش بودن مراسم "هالووین" در آمریکا از امکان کم رنگ شدن جنبش در ایام برگزاری این مراسم سخن گفتند اما حضور معترضین در زیر برف و سرمای بی سابقه ماه اکتبر نشان داد که جنبش تسخیر همچنان در ایالات متحده ادامه خواهد داشت.