حسینی و بهمنی به مجلس رفنند

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی صبح امروز با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

امروز سید شمس الدین حسینی و محمود بهمنی پیش از زمان حضور خبرنگاران برای پرسش و پاسخ از مسئولان، جلسه را ترک کرده و برای پاسخگویی به مجلس رفتند و جلسه با حضور مهدی غضنفری و محمد نهاوندیان و فروزان مهر معاون وزیر کار ادامه یافت.

این در حالی است که گفته می شود، فردا جلسه استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس برگزار خواهد شد.