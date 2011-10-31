  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۹ آبان ۱۳۹۰، ۹:۳۵

مهر خبر می دهد/

حسینی و بهمنی به مجلس رفنند

حسینی و بهمنی به مجلس رفنند

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی امروز صبح برای پاسخ به سئوالات نمایندگان، جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را ترک کرده و به مجلس رفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی صبح امروز با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

امروز سید شمس الدین حسینی و محمود بهمنی پیش از زمان حضور خبرنگاران برای پرسش و پاسخ از مسئولان، جلسه را ترک کرده و برای پاسخگویی به مجلس رفتند و جلسه با حضور مهدی غضنفری و محمد نهاوندیان و فروزان مهر معاون وزیر کار ادامه یافت.  

این در حالی است که گفته می شود، فردا جلسه استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1448056

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها