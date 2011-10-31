راه دانش آموزان شهید تداوم یابد/ بصیرت تنها راه شکست دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی صبح دوشنبه در یادواره 50 شهید دانش آموز شهید ابرکوه و در جمع دانش آموزان اظهار داشت: بصیرت و هوشمندی شما دانش آموزان تنها راه به شکست کشاندن توطئه های شوم دشمن است.

وی افزود: با توجه به نقشه های شومی که دشمنان ایران اسلامی برای به زانو در آوردن نظام اسلامی در ذهن می پرورانند از دانش آموزان می خواهیم که در عرصه مقابله با این توطئه ها مراقب و هوشیار باشند.

حسینی عنوان کرد: دشمن تلاش می کند که با ترفندهای مختلف در تمام عرصه های تهاجم فرهنگی و با ترویج ابتذال، ایمان، عقیده و راه شما را برباید و شما را در ورطه غفلت، ناآگاهی و بی تفاوتی بکشاند و نهایت تلاش خود را در این راه مصروف کرده است.

وی یادآور شد: در زمانی که دشمن با ابزار نظامی در صدد براندازی نظام اسلامی برآمد این دانش آموزان و همرزمان شما بودند که دوشادوش دیگران به دفاع از کیان میهن اسلامی بر آمدند و اکنون نیز که جنگ به جنگی نابرابر و تهاجم فرهنگی تبدیل شده است، شما به عنوان چشم امید دوست و دشمن باید تمام تلاش خود را به کار گیرید.

وی افزود: تنها بصیرت و شناخت آگاهانه دانش آموزان می تواند توطئه ها را در عرصه جنگ نرم به شکست بکشاند.

حسینی تاکید کرد: دشمن به خوبی در یافته است که با به بیراهه کشاندن نسل جوان جامعه و از بین بردن ایمان و آرمان های پاک آنان در مقابله با انقلاب اسلامی موفق خواهد شد اما جوانان ما ثابت کرده اند که قادر هستند که دشمن را در این جنگ نیز چون جنگ نظامی به شکست بکشانند.

وی یادآور شد: حضور یکپارچه در راهپیمایی هایی چون 13 آبان و یوم الله 22 بهمن امید دشمن را در مورد شما ناامید خواهد کرد و هر کس که در این زمینه بی تفاوت باشد باید جوابگوی همسنگران شهید خود باشد.

حسینی خطاب به دانش آموزان افزود: مسئولیت پذیر و وظیفه شناس باشید و با تحصیل علم در عرصه دفاع از انقلاب میدان داری کنید.