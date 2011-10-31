استان زنجان جزو استانهای برتر در ساخت مسکن باکیفیت است

حافظ بابا پور ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، استان زنجان را جزو استانهای پیشرو در اجرای طرح مسکن مهر اعلام کرد و افزود: زنجان همپا با استانهای دیگر در افتتاح تعداد واحدها و واگذاری در کشور پیشتاز بوده است.

وی ویژگی های مسکن مهر استان را متفاوت از مسکن مهر استانهای دیگر عنوان کرد و ادامه داد: تمام مساکن مهر در محدوده قانونی شهر است و از نعمت خدمات زیربنایی آب، گاز، فاضلاب شهری برخوردار است و رضایتمندی مردم بالا است.

مدیرکل مسکن و شهرسازی زنجان افزود: اولین استان هستیم که جشن مسکن را برگزار می کند لذا باید در راستای برگزاری این جشن تمهیدات آن در سایت اصلی 21 هکتاری ثمین با بیش از 1500 واحد گروهی و ویلایی ساخت و ساز شده در دستور کار قرار گیرد و 600 واحد کاربری مسکونی مهر و دو هزار واحد مسکن مهر تا دهه فجر به بهره برداری می رسد.

باباپور گفت: سایت ویژه 21 هکتاری 314 واحدی پروژه ثمین که نمای زیبایی دارد و اولین استان است که از نمای سیمان شسته و نمای بومی و معماری محلی دارد برای جشن در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: ثمین که به عنوان سایت جشن در استان خواهد بود باید برنامه ریزی های لازم برای اتمام طرح به خوبی در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل مسکن و شهرسازی زنجان در ادامه از مدیران دستگاههای اجرایی خواست که نسبت به بهره برداری واحدهای مسکونی همکاری لازم را داشته باشند تا این جشن الگو برای استانهای دیگر باشد و استانها از این تجارب استفاده کنند.

باباپور گفت: فراخوان و اطلاع رسانی لازم برای برگزاری جشن مسکن مهر باید به صورت ملی و فرا ملی منعکس شود و عملکرد دولت عدالت محور به طور شفاف به خارج از کشور روشن و شفاف شود.