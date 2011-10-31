ترافیک ساری قدمتی دیرینه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی بهروش شامگاه یکشنبه در سیصد و هشتادمین جلسه این شورا افزود: در خیلی از مسیرهای اصلی شهر، ترافیک خیلی آزاردهنده بوده و کوچک ترین اتفاقی سبب راه بندان می شود و در مسیر پل روگذر ولی عصر این ترافیک سنگین است.

وی افزود: احداث پل تاثیرگذار نبوده لذا ما اگر قادر نیستیم زیرساخت های مربوط به 50 تا 100 سال پیش را تغییر دهیم، لااقل بیشترین تلاش را برای کم کردن مشکلات انجام دهیم.

بهروش تاکید کرد:کاهش ترافیک و پیشگیری از آب گرفتگی کمترین کاری بوده که ما می توانیم برای مردم انجام دهیم.

وی، کنده کاری را یک مشکل فراگیر در بسیاری از معابر و خیابانهای سطح شهر عنوان کرد و گفت: اکنون فصل بارندگی بوده و باران شدید هفته گذشته نشان داد که مشکلات مربوط به کنده کاری ها و چاله چوله ها در ایام بارندگی دو چندان می شود.

بهروش با تاکید بر اینکه شهرداری باید دراسرع وقت نسبت به حل این مشکل اقدام کند، فزود: احتمال بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب وجود دارد و باید تلاش کنیم اصلاحات لازم در معابر شهر صورت گیرد و رفاه شهروندان تامین شود.

ساری مرکز مازندران بیش از 500 هزار نفر جمعیت دارد.