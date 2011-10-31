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۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۱۶

درگفتگو با مهر عنوان شد:

تکلیف دو ماده باقی مانده لایحه خانواده به زودی روشن می‌شود

تکلیف دو ماده باقی مانده لایحه خانواده به زودی روشن می‌شود

عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: لایحه حمایت از خانواده به زودی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و تکلیف دو ماده باقی مانده روشن می‌شود.

زهره الهیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت لایحه حمایت از خانواده گفت: این لایحه به زودی در دستور کار مجلس قرار می گیرد و آخرین تغییرات آن در صحن علنی به رای گذاشته می شود.

وی ادامه داد: دو بند در رابطه با ازدواج مجدد و مهریه از این لایحه حذف و دوبند در رابطه با حقوق کودک به این لایحه اضافه شد.

به گفته ،الهیان تنها دو ماده از این لایحه باقی مانده است که باید در صحن مجلس به تصویب برسد.

این عضو فراکسیون زنان درخصوص این که چرا لایحه خانواده چندین بار از دستور کار مجلس خارج شده است توضیح داد: ماه گذشته چندین بار این لایحه در دستور کار علنی مجلس قرار گرفت اما به دلیل آن که طرح ها و لایحه هایی چند فوریتی در دستور کار قرار گرفت بررسی آن به تاخیر افتاد.

الهیان تاکید کرد: حمایتهایی که کودکان از لحاظ قانونی و معنوی نیاز دارند تنها به دو بند از لایحه خانواده محدود نمی شود و لایحه حمایت از حقوق کودک نیز در حال بررسی است.
 

کد مطلب 1448066

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