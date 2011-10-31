کلن با درخشش "پودولسکی" پیروز شد/ تساوی هامبورگ و کایزرسلاترن

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته یازدهم بوندس‌لیگای آلمان شب گذشته با برگزاری دو دیدار به پایان رسید که طی آن کلن موفق شد از سد میهمان خود آوگسبورگ بگذرد و هامبورگ و کایزرسلاترن به تساوی یک بریک رضایت دادند. کلن که در بازی قبلی خود با نتیجه 5 بر صفر مغلوب دورتموند شده بود این بار در خانه خود تیم قعر جدولی آوگسبورگ را با نتیجه 3 بر صفر شکست داد.

در این بازی لوکاس پودولسکی بار دیگر در نقش ستاره تیمش ظاهر شد و 2 گل برای این تیم به ثمر رساند. او یک بار در دقیقه 19 و بار دیگر در دقیقه 24 و از روی نقطه پنالتی دروازه تیم حریف را گشود. دیگر گل کلن را در این بازی "اسلاوومیر پژکو" در دقیقه 56 به ثمر رساند. در دقیقه 75 این دیدار هم "تورستن ارل" مهاجم 25 ساله و تعویضی آوگسبورگ به دلیل خطای خشن با کارت قرمز مستقیم داور از بازی اخراج شد.

در دیگر دیدار شب گذشته هامبورگ که در این فصل نتایج ضعیفی کسب کرده این بار مقابل کایزرسلاترن به تساوی یک بر یک رضایت داد. تک گل هامبورک را در این بازی "پائولو گوئررو" مهاجم پرویی این تیم در دقیقه 65 به ثمر رساند. گل لاترن را هم "پیر ده ویت" در دقیقه 38 وارد دروازه هامبورگ کرد.

جدول رده بندی:

1- بایرن مونیخ 25 امتیاز

2- شالکه 21 امتیاز

3- دورتموند 20 امتیاز - تفاضل گل 13+

4- وردربرمن 20 امتیاز - تفاضل گل 6+

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16- هامبورگ 9 امتیاز

17- آوگسبورگ 8 امتیاز

18- فرایبورگ 7 امتیاز