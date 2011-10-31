670 دستگاه تجهیزات ماهواره ای درخراسان شمالی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار صفوه الله محمدی فرمانده انتظامی خراسان شمالی، اظهار داشت: ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان شیروان در راستای طرح برخورد با ناهنجاری اجتماعی و تجهیزات ماهواره با کارهای گسترده و اطلاعاتی و عملیاتی موفق به کشف تعداد زیادی از انواع تجهیزات دریافت امواج از ماهواره شدند.

وی تصریح کرد: در این عملیات تعداد 670 دستگاه تجهیزات ماهواره و همچنین یک نفر متهم شناسایی، دستگیر و انبار وی پلمپ شد.

وی افزود: متهم به همراه پرونده متشکله برای سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی استان شد.

سرهنگ محمدی همچنین از پاکسازی 90 درصد از مجتمع های مسکونی استان از دیش های ماهواره نیز خبر داد.

این مسئول انتظامی گفت: در مرحله جمع آوری ماهواره ای استان، 90 درصد مجتمع های مسکونی از دیش های ماهواره پاک شد.

وی ضمن توصیه به مردم استان برای جمع آوری 10 درصد باقی مانده تجهیزات ماهواره ای، گفت: در مرحله بعدی این طرح ماموران به منازل مردم مراجعه و در صورت رویت تجهیزات ماهواره به مقامات قضایی معرفی خواهند شد.

