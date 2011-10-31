جزئیات فساد اخلاقی نزدیکان مبارک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر "طه امبابی" از مقامات امنیتی رژیم مبارک در گفتگو با روزنامه صوت الامه مصر اظهار داشت: من سی دی فیلمهای غیر اخلاقی از برخی شخصیتهای مطرح سیاسی، بازرگانان، بازیگران مشهور مصری و دخترانشان را در اختیار نزدیکان مبارک قرار می دادم.

وی با اشاره به یکی از این فیلمهای غیر اخلاقی افزود: در یکی از این فیلمها "حسام ابوالفتوح" از بازرگانان برجسته مصری همراه با زنی به نام "دینا" (رقاص مصری) دیده می شود که در آن شخص مبارک را مورد شماتت قرار می دهد و می گوید "مبارک مثل الاغ در کاخ ریاست جمهوری نشسته است".

این مقام ارشد امنیتی رژیم مبارک تاکید کرد: بسیاری از وزیران رژیم مبارک گرفتار فساد و فحشا بودند و یک آپارتمان به صورت مشترک در منطقه "مصر القدیم" قاهره خریداری کرده بودند. این فاحشه خانه تیمی با دستورات خاص صادره از سوی "حبیب العادلی" وزیر وقت کشور حمایت می شد.

وی افزود: "زکریا عزمی" از مقامات ارشد رژیم مبارک و وعضو حزب ملی دموکرات منحله نیز در سال 2004 با یک زن فاسد مغربی ارتباط داشت. این زن به یک شبکه فحشا در مصر مرتبط بود که بعدها دستگیر شد و از ورود به مصر ممنوع شد، اما زکریا عزمی با ازدواج با این زن فاسد مغربی بار دیگر وی را به مصر بازگرداند.