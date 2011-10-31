به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «مهمان صخرهها» شامل خاطرات سرهنگ خلبان محمد غلامحسینی، عصر یکشنبه 8 آبان با حضور حجتالاسلام سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری، محمد حمزهزاده، مدیر انتشارات سوره مهر، مرتضی سرهنگی مسئول بخش ادبیات پایداری حوزه هنری، سرهنگ محمد غلامحسینی، راحله صبوری، تدوینکننده کتاب و جمعی از خلبانان زمان جنگ تحمیلی در حوزه هنری برگزار شد.
راحله صبوری تدوینگر کتاب هم در این برنامه گفت: از وقتی کتاب چا پ شد، حرف و حدیث زیادی درباره طرح جلدش مطرح شد. طراح جلد این کتاب یکی از گرافیستهای حرفهای کشور است که تا به حال چندین جلد کتاب را برای حوزه هنری طراحی کرده است. عدهای به زنگ زرد جلد کتاب معترض هستند. من با ایشان در این باره صحبت کردم. این رنگ به این دلیل که جلد کتاب گویا و جذاب باشد انتخاب شده است.
وی افزود: چهره خندان خلبان غلامحسینی هم نشان ایستادگی او در مقابل مشکلات و سختیهاست. نمیگویم طرح جلد کتاب، بینظیر است ولی تا حد زیادی توانست رسالت مفهوم کتاب را به دوش بکشد.
محمد غلامحسینی راوی خاطرات کتاب هم در این برنامه گفت: خلبانها بالاترین زحمت را در جنگ کشیدند، ولی میتوانم بگویم در حال حاضر قهر کردهاند. تعداد زیادی از خاطرات خلبانها نوشته شده، ولی همانطور که گفتم به دلیل قهری که کردهاند، مایل به انتشارشان نیستند. در جمع امروزمان تعداد زیادی از خلبانان زمان جنگ هستند. بیاییم کاری کنیم تا این عزیزان آشتی کنند و خاطراتشان را بیان کرده یا به کتاب شدن خاطراتشان رضایت بدهند.
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