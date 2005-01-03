اصفهان صدرنشين رقابتهاي تير و كمان جانبازان و معلولان منطقه يك باشگاههاي كشور

به گزارش خبرگزاري " مهر" در اين گروه تيمهاي مازندران ، خراسان ، اصفهان ، لرستان و فارس حضور داشتند و مسابقات خود را در دو كلاس ايستاده و نشسته (ويلچري) و از فاصله 30 متري برگزار نمودند كه در پايان تيم اصفهان با كسب 1845 امتياز به مقام نخست دست يافت و تيم خراسان با 1819 امتياز به مقام دوم رسيد و عنوان سوم را فارس با كسب 699 امتياز از آن خود نمود . در نتيجه انفرادي ايستاده به ترتيب محسن جواهري ازخراسان با 1659 امتياز، غلام محمد سروري از خراسان با 600 و علي ميدانلو از مازندران با 561 امتياز به ترتيب عنوان اول تا سوم را بدست آوردند.

دركلاس نشسته ويلچري علي بيرانوندي از لرستان با 638 امتياز، قاسم جواني از اصفهان با 633 امتياز و حسين رجبي از اصفهان با 607 امتياز ، اول تا سوم شدند. درپايان منطقه يك و دو تيم روتون تهران با 1993 امتياز در صدر مي باشد و اصفهان با 1845 و خراسان با 1819 امتياز به ترتيب در مكان هاي اول تا سوم قرار گرفته اند. مرحله نهايي اين مسابقات بهمن ماه امسال درتهران برگزار مي شود.