هفت هزار و 130 پروژه در بازدید از 17بخش کهگیلویه و بویراحمد بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از مجموع این پروژهها شش هزار و هفت پروژه با اعتبار یک هزار و 201 میلیارد تومان مربوط به سه دوره سفر اول، دوم و سوم رئیس جمهور و هیئت دولت به استان است.
وی بیان کرد: یک هزار و 123پروژه در دست اجرا نیز مربوط به اعتبار سال 90 استان است.
نیکزاد اظهار داشت: این پروژه ها با حضور مدیران استانی، فرماندار شهرستان مربوطه، بخشدار و مسئولان محلی و طی سه ماه سفرهای دورهای به همه بخشها مورد بررسی قرار گرفت.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: هم اکنون وضعیت همه پروژههای استان مشخص شده و به زودی بستهای کامل و به روز از آخرین وضعیت آنها که چند درصد خاتمه یافته، چه تعداد در دست اجرا و چه تعداد در مرحله واگذاری به پیمانکار است، تهیه خواهد شد.
نیکزاد بیان داشت: تهیه این بسته برای سفر دور چهارم رئیس جمهور و هیئت دولت به استان که به منظور بررسی و شتاب بخشیدن به مصوبات سه دوره گذشته انجام می شود، بسیار ضروری است.
وی افزود: هم اکنون اطلاعات کاملی از همه پروژههای استان به دست آورده ایم و هر پروژه و یا مصوبهای که کمبود اعتبار و یا هر مشکل دیگری داشته باشد در سفر دور چهارم رئیس جمهور و هیئت دولت مطرح می شود تا مشکل آنها رفع شود.
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