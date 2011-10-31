نشست کمیته وزارتی عربی/ ارائه بسته پیشنهادی و تاکید بر حل عربی سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، کمیته وزارتی عربی روز گذشته در راستای حل بحران سوریه در دوحه پایتخت قطر نشست برگزار کرد.

در این نشست "ولید المعلم" وزیر خارجه سوریه نیز حضور داشت. این کمیته در پایان نشست تا پایان روز دوشنبه به مقامات دمشق مهلت داد تا به خواسته های مردم این کشور و مخالفان توجه کند و به خشونت ها پایان دهد و به اصلاحات واقعی روی بیاورد.

"شیخ حمد بن جاسم آل ثانی" نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این نشست کاملا جدی و صریح بود و کمیته وزارتی عربی سوریه را در جریان موضع خود قرار داد و از این کشور خواست تا پایان روز دوشنبه نظر خود را در این زمینه اعلام کند.

وی افزود: بسته پیشنهادی ما توقف فوری خشونت ها در سوریه است و چه این کشور این مسئله را بپذیرد یا نپذیرد اتحادیه عرب روز چهارشنبه نشستی را برای بررسی این موضوع در قاهره برگزار خواهد کرد.

وزیر خارجه قطر با اشاره به لیبی اعلام کرد: ما امیدواریم دخالت نظامی در سوریه مطرح نشود.

کمیته وزارتی عربی پیش از این جمعه شب با ارسال پیامی فوری به بشار اسد رئیس جمهور سوریه ضمن ابراز ناخرسندی از تشدید خشونت ها در سوریه از مقامات این کشور خواست که از غیرنظامیان در برابر خشونت ها حمایت کند.

این در حالی است که روزنامه القبس کویت به نقل از منابع آگاه عربی اعلام کرد وزرای عربی که روز چهارشنبه به سوریه سفر کرده بودند علاوه بر تاکید بر ضرورت پایان خشونت ها به بشار اسد هشدار دادند حل بحران سوریه صرفا عربی باشد و این مسئله بین المللی نشود.

وزرای خارجه کشورهای عربی 16 ماه جاری میلادی در بیانیه ای که در پایان نشست فوق العاده اتحادیه عرب درباره سوریه صادر شد به سوریه 15 روز مهلت دادند گفتگوهای ملی را از سر بگیرند.

در جریان این نشست کمیته وزارتی متشکل از برخی شخصیت های سیاسی جهان عرب تشکیل شد تا در راستای حل بحران سوریه، آغاز گفتگوهای ملی و اصلاحات سیاسی در این کشور با مقامات دمشق در تعامل باشد.

کمیته وزارتی متشکل از "نبیل العربی" دبیرکل اتحادیه عرب، "یوسف بن علوی" وزیر خارجه عمان، "مراد مدلسی" وزیر خارجه الجزایر، "علی احمد کرتی" وزیر خارجه سودان، "محمد کامل عمرو" وزیر خارجه مصر و "احمد بن حلی" معاون دبیرکل اتحادیه عرب است.

این کمیته در حالی بر ضرورت حل فوری بحران سوریه تاکید دارد که از آغاز تشکیل تا امروز به اقدامات تروریستی افراد مسلح در سوریه هیچ اشاره ای نکرده و نگاه یکجانبه ای به تحولات این کشور دارد امری که مقامات رسمی دمشق همواره آن را گوشزد کرده اند.