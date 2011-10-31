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۹ آبان ۱۳۹۰، ۹:۵۳

سعید چنگیزیان:

حضور دانشجویان در تمرین نمایش‌ها ایده‌ای واجب و تاثیرگذار است

حضور دانشجویان در تمرین نمایش‌ها ایده‌ای واجب و تاثیرگذار است

سعید چنگیزیان، بازیگر نمایش "ایوانف" گفت: ایده حضور دانشجویان رشته تئاتر در تمرین گروه‌های حرفه‌ای امری واجب و تاثیرگذار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید چنگیزیان بازیگر نقش "بورکین" در نمایش "ایوانف" با اشاره به طرح جدید مجموعه ایرانشهر مبنی بر حضور دانشجویان درتمرین گروه‌های حرفه‌ای تئاتر، گفت: ایده حضور دانشجویان در تمرین گروه‌های حرفه‌ای تئاتر طرحی واجب، تاثیرگذار و فرصت مغتنمی برای حضور دانشجویان در فضای حرفه‌ای تئاتر است و معتقدم اجرای این طرح می‌تواند بر آینده کاری و حرفه ای دانشجویان نیز تاثیری مثبت داشته باشد.

چنگیزیان، در ارتباط با حضور در نمایش "ایوانف" گفت: در این نمایش که به کارگردانی امیررضا کوهستانی در سالن شماره یک مجموعه ایران‌شهر اجرا می شود، نقش یک "دلال " را بازی می کنم که شخصیتی متفاوت از سایر کاراکترهای این نمایش دارد، زیرا این شخصیت جالب و در عین حال جنجالی است و از جمله شخصیت‌های دوست داشتنی نمایشنامه "ایوانف" است که به دلیل علایق شخصی از میان دو کاراکتر آن را انتخاب کردم.
 
چنگیزیان در ارتباط با اجرا در مجموعه ایرانشهر نیز گفت: در این مجموعه در بازی و تمرین احساس راحتی می‌کنم. البته بیشتر سالن‌های تئاتری، از مهندسی لازم در طراحی سالن‌های تئاتری برخوردار نیستند و هر سازه نواقصی دارد، اما با این وجود مجموعه ایران‌شهر فضای مناسبی برای اجرای نمایش است و به همین دلیل است که همواره با مخاطبان این مجموعه ارتباط خوبی داشته‌ام زیرا این مجموعه مخاطبان به شدت فعالی دارد.
 
مجموعه تماشاخانه ایران‌شهر با دو نمایش "ایوانف" به کارگردانی امیررضا کوهستانی و "نامه هایی به تب" کار سیامک احصایی هر روز به استثناء روزهای شنبه میزبان علاقمندان به تئاتر است. 
کد مطلب 1448096

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