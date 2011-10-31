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۹ آبان ۱۳۹۰، ۹:۵۷

اجرای طرح لیزینگ کالای دانشگاهها از آذرماه

اجرای طرح لیزینگ کالای دانشگاهها از آذرماه

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به آخرین وضعیت لیزینگ کالا در دانشگاهها از توقف ادامه این طرح تا آذرماه سال جاری خبر داد.

کیوان مرادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اضافه کرد: طرح لیزینگ کالا به علت عدم رضایت از کیفیت و قیمت آن فعلاً متوقف شده است. حوزه مدیریتی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در این باره دغدغه هایی داشت که تامین نمی شد.

وی ادامه داد: اما این طرح در حال پیگیری است و تلاش می کنیم از این به بعد برای اجرای این طرح به یک مجموعه امکان داده نمی شود، در واقع چند مجموعه این طرح را دنبال کنند که در یک فضای رقابتی کیفیت بالا رود و هزینه تمام شده برای دانشجو پایین آید.
 
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم زمان راه اندازی مجدد طرح لیزینگ کالا به دانشگاهها را آذر ماه سال جاری اعلام کرد و گفت: تا آذر ماه این امکان را بار دیگر فراهم می کنیم. در حال حاضر هم با مجموعه های توانمند در این بخش رایزنی می شود و در یک جلسه مشترک با حضور همه متقاضیان فعالیت در این خصوص تبادل نظر خواهیم کرد تا بهترین شرایط مشخص و به دانشگاهها اعلام شود.
 
وی اظهار داشت: طرح لیزینگ صندوق رفاه شامل لوازم آموزشی عمدتا لپ تاپ می شود.
کد مطلب 1448106

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